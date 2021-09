Juegos Paralímpicos Londres 2012 | Ciclismo

El ciclista español Alfonso Cabello ha logrado este viernes la primera medalla de oro de España en los Juegos Paralímicos de Londres 2012, en la prueba de un kilómetro en pista, categoría c4-5.



Cabello ha logrado, además, un nuevo récord mundial con un crono de 1.05.947. El título se lo jugó Cabello con el británico Jon Allan Butterworth, que salió tras él y que acabó con 1:05.985.



La nota discordante la puso el también británico Jody Cundy, que no puntuó después de haber hecho una mala salida, con su posterior reclamación y desorbitado enojo.



Alfonso Cabello une esta medalla a las de bronce logradas en el Campeonao del Mundo de Los Ángeles 2012, en las modalidades de un kilómetro y velocidad por equipos.

"Aún no me lo creo"

"Lo he dado todo, he trabajado al máximo y agradezco la confianza y el haber apostado por mi de mi seleccionador, así como el apoyo de José Antonio Escuredo, Juan Martinez Oliver, todo el equipo. Aún no lo creo y ni en sueños me había pasado", ha comentado a los medios españoles desplazados a Londres.



"Estoy muy orgulloso de representar a mi país" ha subrayado el corredor cordobés, que ha explicado que en la carrera se ha sentido muy bien "hasta la última vuelta, que se ha hecho un poco larga" aunque ha explicado que "el haber sacado una buena renta al principio ha servido para ganar".



Sobre la actuación del británico Jody Cundy, descalificado tras una mala salida, Cabello ha comentado que ha pasado "momentos difíciles, esperando a ver qué pasaba".



"Pero lo tenía claro, porque si no es por una rotura o fallo mecánico el reglamento lo dice. Comprendo su enfado, pero las normas están para todos y hay que cumplirlas", ha agregado.



El nuevo plusmarquista mundial ha explicado que lo ocurrido al británico pudo obedecer a que salió "con nervios" y quiso "anticiparse en la salida a la máquina". "Posiblemente se ha quedado enganchado. Eso pasa", ha dicho.