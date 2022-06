MotoGP | GP de Indianápolis

El piloto español Jorge Lorenzo, que este fin de semana afronta el Gran Premio de Indianápolis después del parón de verano, ha valorado positivamente la vuelta de Valentino Rossi a Yamaha, asegurando que será "un gran placer" volver a tenerle de compañero y ha negado de forma tajante que mantenga una mala relación con el italiano.

"Creo que será interesante ver cómo podemos manejar Valentino y yo el equipo. Para mí es un gran placer volver a ser compañeros; siempre digo que lo del muro es una estupidez, no tiene sentido para nada. Ningún muro es bueno para mí, y para Valentino creo que tampoco", ha indicado el mallorquín sobre las desavenencias cuando ambos pilotos compartían escudería.

Lorenzo, que lidera el campeonato con 23 puntos, también ha hablado sobre el GP de este fin de semana en Indianápolis, del que precisamente no guarda buenos recuerdos. "En 2009 gané, pero en los últimos dos años ha sido una de mis peores carreras".

A pesar de la rivalidad que encontrará en Casey Stoner y Dani Pedrosa, ambos "muy fuertes este año", el mallorquín es consciente de que este año está mejor y que por eso lidera el Mundial. "Va a ser difícil, pero estamos también muy fuertes, más que el año pasado".

Rossi, ilusionado con su nuevo proyecto

Por su parte, el piloto italiano Valentino Rossi (Ducati) ha explicado que su decisión de volver a Yamaha se debe a la falta de competitividad del equipo transalpino y ha comentado que junto a Jorge Lorenzo formará "un gran equipo".

"Lorenzo es ahora el número uno en Yamaha, pero nuestra relación es buena. Yo tengo respeto por él, y él por mí, así que creo que podemos formar un gran equipo juntos para lograr buenos resultados en las próximas temporadas".

“Lorenzo y yo formaremos un buen equipo“

'Il dottore' ha indicado que fue "una lástima" tomar la decisión de dejar Ducati por todos los que trabajaron en el proyecto, pero ha comentado que era lo mejor teniendo en cuenta que el equipo intentó sin éxito ser competitivo en el Mundial.

"Tratamos de ser competitivos, con un piloto y una moto italianos, pero por desgracia no ha sucedido. Estas dos temporadas han sido muy difíciles, no fueron capaces de mejorar nuestra velocidad y no pudimos luchar por las primeras posiciones, así que por eso decidí que era suficiente".

Rossi, que en Ducati dejará "grandes personas" con las que compartió "inolvidables momentos", regresará al equipo con el que conquistó cuatro títulos mundiales. "Pensé cuál sería la moto más competitiva para los próximos dos años, que podrían ser los últimos de mi carrera".

Por último, el nueve veces campeón mundial, que probablemente se llevará a su equipo con él, ha hablado sobre su futuro en la competición. "Dependerá del resultado de las próximas dos temporadas. Quiero permanecer más de dos campañas, pero sólo si estoy fuerte y rápido con la moto".