El español Joel González, medalla de oro en la categoría de -58 kilos de taekwondo, en Londres 2012, primer medallista español en este deporte en unos Juegos explicó a los periodistas: "La clave del combate ha estado antes de salir, cuando con mi compañero de entrenamiento Javi Marrón, y yo estábamos juntos antes de salir a competir y me ha dicho a ti se te dan bien las finales; hazlo como sabes, disfruta, disfruta de la gente y he salido a disfrutar a dar el mejor taekwondo que sé y al final ha salido perfecto".

Joel afirmó: "Es verdad que los 16 que hemos estado aquí estamos a un gran nivel y cada combate ha sido una final; combates que me he disparado en el marcador han estado muy igualados".

"El coreano venía sin perder un combate, pero la verdad es que ni le he estudiado. Yo tengo una filosofía que es yo hago mi combate el que pueda destruírmelo que me lo destruya que yo ya buscaré otra forma de ganarle", reveló el de Figueras (Gerona), que agregó: "Hoy nadie me lo ha destruido y me he colgado el oro".

"Hago cinco horas de taekwondo, y al final esto es una final olímpica y para mi es la ventana que tengo para mostrar a todos los españoles que el taekwondo está a un altísimo nivel y que la gente se tiene que volcar con el taekwondo", destacó.

González manifestó sobre qué medallas tienen más importancia si las de los Juegos o las dos que tiene de los Mundiales: "Una medalla olímpica es más importante por la repercusión, por dar a conocer mi deporte, pero mi primer Mundial también me hizo mucha ilusión".

"Espero no ponerme techo nunca, en la final me he divertido y es como salen los buenos combates", señaló el catalán.

Sobre las veces que el surcoreano Daehoon Lee hizo entrar a su asistente médico para que el atendiera una rodilla, Joel dijo: "Todo el mundo tiene dolores, es normal estamos haciendo combate y a lo mejor cada uno tiene un par de problemas por cada lado. Sí he pensado que estaba recogiendo tiempo por el cansancio; llevábamos un ritmo de combate muy alto. Yo decía: es que no hay aire en este pabellón".

"Cuando le he cogido la acción arriba he visto que ya estaba a siete puntos y podía llegar al oro", manifestó.

Sobre su mayor virtud, respondió: "Trato de buscar la felicidad, ser frío y buscar la acción correcta. Siempre salgo a divertirme y a colgarme el metal más alto. No me pongo techo".

"Ojalá pudieran estar aquí todos los que me han ayudado sin ellos no hubiera llegado aquí", declaró. Y finalizó: "Fisicamente he llegado muy bien, espléndido".