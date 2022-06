Londres 2012 | Fútbol

Corea del Sur será en Old Trafford el penúltimo obstáculo que se le presenta a Brasil en el camino de los de Mano Menezes hacia el oro más deseado por el fútbol más laureado del mundo, el que otorga el título olímpico.

No parecen los surcoreanos lo suficientemente poderosos como para poner en cuestión la consecución del hito que buscan Neymar, Marcelo y compañía, aunque bien harán los 'verdeamarillos' en mejorar sus prestaciones respecto a los cuartos de final ante Honduras para no tener problemas con un rival en principio claramente inferior.

Corea del Sur está en cuartos con solo tres goles marcados y después de que el acierto desde el punto de penalti ante Gran Bretaña le permitiese dar la sorpresa frente al combinado anfitrión, tras empatar a un gol al final de la prórroga.

Pero una campanada más se antoja excesiva para un conjunto que superó la primera fase con apenas una victoria por 2-1 ante Suiza y sendos empates sin goles contra México y Gabón. Aunque de ese grupo, el B, sobreviven dos equipos en semifinales.

No obstante, Brasil no debe confiarse. Sobre todo porque en este campeonato, a pesar de ser el equipo más goleador -12 tantos, a 3 por partido-, no acaba de ofrecer la fiabilidad esperada.

A Egipto la permitió discutirle el triunfo final tras golearle en la primera media, a Bielorrusia tuvo que remontarla y, ya en cuartos de final, sufrió una auténtica tortura contra una heroica Honduras en inferioridad que se le adelantó hasta dos veces en el marcador.