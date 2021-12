La selección española de waterpolo perdió ante Italia (7-10) su último partido de la fase de grupos de los Juegos de Londres. Este resultado hace que los de Rafa Aguilar sean terceros de grupo y que su rival en cuartos de final sea Montenegro.

Los 'boyas' hacen daño

Me crucé con el técnico del equipo español antes del partido y le pregunté si tenía alguna preferencia para cuartos. "Déjame que me centre en el partido de ahora con los italianos. Después ya veremos".

Y al acabar dijo: "Montenegro, claro. Es un equipo típico balcánico, con mucho repertorio táctico y que ha traido un jugador de boya claro. Este verano han jugado muy bien todos sus partidos previos a los Juegos".

Esa función de boya es la que complicó la vida al equipo contra Italia "No hemos estado muy bien. Nos han hecho mucho daño sus boyas. Esto no ha hecho dudar entre ir más a presionar o a zona y he mos ido con el pie cambiado".

Tenía mucha razón Aguilar, ya que el encuentro ante Italia, campeón mundial, tuvo enormes dificultades para sus chicos. De hecho, España no marcó su primer gol hasta que se llevaban más de 13 minutos de juego y cuando ya perdía por cuatro tantos.

“En unos Juegos ningún partido se regala“

"No nos sorprende su nivel. Son los campeones mundiales y en unos Juegos ningún partido se regala", dijo a RTVE.es Javi García, que amplió "el hecho de estar clasificados supone que esto haya sido una buena prueba para el choque contra Montenegro, que es uno de los favoritos. Seguro que será muy difícil, pero ilusión no nos faltará".