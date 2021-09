Eurocopa 2012 | Ausencias

David Villa y Carles Puyol, las dos bajas de la selección española, suponen un duro revés para la campeona del mundo, que no podrá contar ni con el máximo goleador de su historia ni con un defensa básico en el esquema y en el vestuario de Vicente del Bosque. Sin embargo, España no es la única que echara de menos a jugadores importantes en la Eurocopa 2012.

La ausencia de estrellas en la Eurocopa que está a punto de comenzar nos dejará huérfanos de jugadores de la talla de Lampard, Wilshere, Rossi, Abidal o el delantero croata Ivica Olic, baja de última hora en uno de los rivales de España en la fase de grupos, Croacia.

La mayoría se quedan fuera por lesión, como Puyol y Villa, fuera por una lesión en la rodilla y una fractura de tibia respectivamente. Inoportunos contratiempos que esfuman los sueños de muchos jugadores y complican la vida a los seleccionadores. Quizá el que más quebraderos de cabeza ha tenido para conformar su equipo ha sido el inglés Roy Hodgson, que se ha quedado sin Cahill y Lampard por lesiones de última hora.

Antes, Hodgson ya descartó a Rio Ferdinand por decisión técnica, perdió a Wilshere por una fractura en el tobillo derecho y a Gareth Barry por problemas en los músculos abdominales. Importantes bajas que se unen a las de Smalling, Parker y John Ruddy y forman una larga lista de inoportunas ausencias en la selección inglesa. Eso sin contar con que no podrán recurrir a su máxima estrella, el delantero Wayne Rooney, sancionado los dos primeros partidos.

Aunque no han sufrido tanto como la inglesa, las selecciones rivales de España se presentan con ausencias importantes. La Croacia de Slaven Bilic no podrá contar con Ivica Olic, baja de última hora tras sufrir el pasado sábado una lesión muscular más grave de lo esperado. Kalinic ocupará su puesto, mientras que Trapattoni no podrá contar con Keith Fahey, James McCarthy ni Kevin Foley.

Más complicado es el asunto italiano, en pleno vendaval por la corrupción destapada en el 'calcio'. Prandelli ha tenido que dar salida a Criscito por estar investigado en un caso de apuestas ilegales. Aunque de momento el tema ha quedado ahí, los rumores sobre otros jugadores, como Buffon, podría complicar el ambiente en la selección 'azzurra', que perdió también, aunque por lesión, a Giuseppe Rossi por una rotura del ligamento cruzado anterior.

No acaban ahí los sustos para Italia. Este mismo lunes, la selección italiana informó de que el defensa de la Juve Andrea Barzagli sufre una elongación en la pantorrilla izquierda que podría dejarle fuera de la Eurocopa. Y también, una de sus estrellas, el delantero del City Mario Balotelli, abandonó el entrenamiento por unas molestias musculares en el aductor.