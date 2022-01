El Borussia Dortmund se coronó campeón alemán por segunda vez consecutiva al derrotar al Borussia Mönchengladbach por 2-0. [Estadísticas del partido]

La ventaja del Dortmund sobre su más inmediato perseguidor, el Bayern Múnich, es de ocho puntos a falta de dos jornadas para el final de la Bundesliga, con lo que es matemáticamente inalcanzable.



El Dortmund se fue en ventaja en el minuto 23 con un remate de cabeza del croata Ivan Perisic que aprovechó una falta lanzada desde la banda derecha por Marcel Schmelzer y aumentó la cuenta en el 59 con gol del japonés Shinji Kagawa.

El último equipo en ganar dos Bundesligas consecutivas había sido el Bayern en las temporadas 2004/2004 y 2005/2006. Antes, entre 1999 y 2001, los bávaros habían logrado ganar tres Bundesligas consecutivas, en la era del entrenador Ottmar Hitzfeld que se coronó con la conquista de la Liga de Campeones.

El Bayern gana reservando titulares

El Bayern Múnich derrotó a domicilio al Werder Bremen (1-2) mientras que el Kaiserslautern ha sido el primer equipo en descender, pese al triunfo conquistado hoy en Berlín como visitante (1-2). La victoria no le alcanza al equipo del Palatinado para evitar el descenso debido a que el Colonia empató a un gol con el Stuttgart y, a falta de dos jornadas para que termine la Bundesliga, el Kaiserslautern -que es colista- está siete puntos por debajo de la zona de la permanencia.



El Bayern salió al campo sin la gran mayoría de sus titulares, reservándoos para el partido contra el Real Madrid el próximo miércoles en la semifinal de la Liga de Campeones. Al Bremen, con la derrota, se le complica bastante la posibilidad de clasificarse a la Liga Europa. [Estadísticas del partido]



De los jugadores que habían derrotado el martes pasado al Madrid por 2-1 en la Allianz Arena, sólo estuvieron en la formación titular el meta Manuel Neuer, el brasileño Luiz Gustavo -que jugó de defensa central y no en el centro del campo- Bastian Schweinsteiger y Thomas Müller. En la segunda parte, entraron Franck Ribery y Toni Kroos, en el 64, y Mario Gómez, en el minuto 70.



El Bremen empezó ganando con gol del defensa brasileño Naldo que marcó desde corta distancia en el minuto 51, tras un recoger un rebote que se generó en un saque de esquina. En el minuto 75, se produjo el empate cuando el propio Naldo marcó en propia puerta al tratar de desviar un centro del francés Franck Ribery que llevaba once minutos en el campo. En el último minuto, Ribery, con un remate de zurda, marcó el gol de la victoria para el Bayern.