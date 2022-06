F1 2012 | Reacciones

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) ha calificado como "increíble" su triunfo en el Gran Premio de Malasia, segunda cita del calendario, que le permite ponerse líder del Mundial de Fórmula 1 aunque advirtió de la necesidad de seguir mejorando el 'F2012' y lograr que sea competitivo bajo cualquier circunstancia.

"Ha sido una carrera increíble. Cuando estaba aparcando no sabía dónde porque no creía que iba primero. También ha sido una carrera caótica con tres condiciones diferentes, primero lluvia extrema, después la bandera roja y acabamos con neumáticos de seco", aseguró en rueda de prensa.

El bicampeón del mundo no dudó en alabar el buen trabajo de todos los miembros del 'Cavallino Rampante'. "Las paradas han sido en en momento justo, y el equipo ha estado fantástico como siempre, no ha cometido ni un solo error ni en la crono ni en carrera y ha dado sus frutos en condiciones difíciles", apuntó.

“Mi objetivo era no perder muchos puntos“

Sin embargo, alertó de la necesidad de ser competitivos en cualquier circunstancia. "Sergio (Pérez) me ha presionado mucho, pero tuve la suerte de tener más distancia al final y logré esta victoria. Mi objetivo era no perder muchos puntos con los líderes y ahora quiero llegar a China, Bahrein o Barcelona luchando por las victorias en condiciones normales, no extremas como hoy", recalcó.

Además, para el asturiano fue "una gran sorpresa" subir a lo más alto del podio en Sepang porque no había logrado "ser competitivos", pero sí pudieron aprovechar "el potencial" que tenían. "Al llegar yer a la Q3 y en hoy en condiciones difíciles y con mucha lluvia, pasamos a seco en el momento perfecto y las paradas han sido perfectas, el equipo se merece esta victoria", apuntó.

“Esto no cambia nada“

De todos modos, insistió en la necesidad de seguir trabajando. "Esto no cambia nada, para ser sinceros. Estamos en una posición que no queremos, luchando por entrar en la Q3 y por puntuar, no luchando por 'poles' y victorias. El objetivo era no perder muchos puntos, hacer un buen trabajo en estas dos primeras carreras. Hoy no hemos perdido ningún punto y eso es lo positivo, pero hay muchas cosas que mejorar y es donde debemos esforzarnos más. El equipo está muy unido y esta victoria nos va a poner contentos dos días, pero no cambia la determinación de mejorar el coche", finalizó.

Pérez: "Hubiera sido un sueño ganar a Fernando" Por su parte, el piloto mexicano Sergio Pérez (Sauber) aseguró estar "muy contento" con su segunda plaza y confía en seguir con su progresión para seguir luchando por la que sería su primera victoria en Fórmula 1. "Estoy muy contento, hubiera sido un sueño ganar en estas condiciones a Fernando (Alonso) y algún día llegará esa victoria. Estuve cerca. Aunque al principio de la carrera el objetivo era mantenernos en pista por las condiciones", aseguró en rueda de prensa. “Ha sido difícil alcanzar a Fernando“ El de Jalisco quiso dedicar el mejor resultado de su vida a su perrita Frida, fallecida hace unos días. "Le dedico la carrera a Frida, mi perrita, que murió y a todos los que me apoyaron, a Carlos Slim, por todo lo que me ha ayudado, y en especial a Dios y a mi familia", apuntó. 'Checo' Pérez, que disputa su segunda campaña mundialista, explicó cómo había perdido la opción de subir a lo más alto del cajón. "Estaba alcanzando a Fernando, sabía que debía acercarme lo antes posible porque se iban degradando los neumáticos, me he salido en una curva a izquierdas al tocar el bordillo, todo estaba mojado y ahí perdí la victoria. Ha sido difícil alcanzar a Fernando", comentó. Por último quiso agradecer el "esfuerzo increíble" de su equipo para que todo saliera "perfecto". "Todo salió muy bien, especialmente en la primera parada. Pero Fernando paró antes, con la pista seca, y nos acercamos todo lo que pudimos, estoy muy contento con el equipo", finalizó.