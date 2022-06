F1 2012 | Reacciones

El español Fernando Alonso (Ferrari), que arrancará octavo en el Gran Premio de Malasia, la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, ha declarado que la de este sábado había sido "una calificación muy complicada".[GP de Malasia en vivo, este domingo a las 10.00h en RTVE.es]

"No fue fácil pasar la Q1 y tampoco fue fácil pasar la Q2. Luego en la Q3 sabíamos que no íbamos a poder luchar con los punteros. Pero al final hice noveno y con la sanción a Kimi (Raikkonen, de Lotus) saldré octavo. Así que a ver qué pasa, porque es una carrera en la que puede llover en cualquier momento", opinó el doble campeón mundial de Fórmula 1.

"Ayer los neumáticos se comportaron bien y no hubo mucha degradación en las tandas largas. Si la carrera es en seco podemos tener alguna posibilidad y si es con lluvia se pueden mezclar mucho las cosas. Y si estamos retrasados nos puede ayudar", comentó Alonso.

"Lo mejor sería hacer una buena salida, tener un buen ritmo de carrera y que no lloviese, para intentar estar entre los primeros cinco", indicó Alonso tras finalizar la sesión de clasificación.

De la Rosa: "Voy a salir con la caña de pescar"

El otro piloto español en Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa (HRT) señaló que en Sepang que va a "salir con la caña de pescar".

"Estoy muy satisfecho. Podía haber bajado los tiempos, de hecho sólo he podido hacer una vuelta, porque hemos tenido un problema eléctrico en mi vuelta de entrada y ya no he podido hacer un segundo intento bueno, en el que creo que hubiéramos podido mejorar. Pero no hay que pedir más", comentó el piloto barcelonés.

"Lo principal era calificar y lo hemos hecho teniendo una calificación que no ha sido muy buena. Pero en pocos días el equipo ha demostrado que ha podido tener el DRS listo, mejorar la dirección asistida y las prestaciones del coche. Estamos aprendiendo todavía", declaró De la Rosa.

"Hemos dado un paso muy importante y estoy muy satisfecho porque para nosotros esto es todavía una sesión de entrenamientos", indicó.

"Voy a salir con la caña de pescar y que nadie piense que nos lo vamos a tomar en plan fácil. Nos llevan una pequeña ventaja. Pero nosotros estamos empezando. Hemos bajado casi un segundo de ayer a hoy y cada vez encontramos algo en el coche que nos hace ir más rápidos", explicó el piloto de la escudería española.

"Lo principal es llegar al final mañana, hacer una buena salida y buenos 'pit-stop', algo que todavía no hemos ensayado. Tenemos nuevos mecánicos y todo va a ser una experiencia nueva", declaró De la Rosa.