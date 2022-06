Fórmula 1 2012 | De la Rosa

El piloto español de HRT Pedro Martínez de la Rosa ha asegurado que el Ferrari 'F2012' "es mejor de lo que la gente cree", y que no tiene ninguna duda de que la escudería italiana va a ir a por todo este año en el Mundial de Fórmula 1, incluso, optarán al podio en Melbourne (Australia), a pesar de que el director técnico, Pat Dry, lo descartó.

"Por una parte, son sabedores de que hay equipos que están más fuertes, pero que no descartan el podio ya te lo aseguro. Lo que sucede es que en muchas ocasiones tratas de tirar pelotas fuera e intentar no pasarte de frenada cuando hablas, quitar presión. Pero en su caso optan a todo, ya te lo digo yo. El coche es mejor de lo que la gente se imagina", comentó el piloto español en 'El Larguero'.

Con respecto a cómo se va a desarrollar este año la competición, De la Rosa advirtió que la igualdad va a ser mayor que el año pasado, cuando los pilotos pronosticaron la victoria de Webber o Vettel.

“A Vettel le va a costar más que el año pasado“

"Este año, puede ser que gane Vettel la primera carrera, pero le va a costar mucho más que el año pasado", señaló.

En este sentido, admitió que "entrar en el Top-10 este año va a estar muy complicado". En cuanto a los favoritos, se sinceró. "Yo veo a McLaren muy bien. También veo a Ferrari mejor que la sensación de tendencia negativa que se vive aquí en España. Yo creo que, aunque tendrán sus problemas como todos, su coche es más rápido de lo que parece. Luego Mercedes y Lotus, que podría ser una sorpresa. Hay muchos candidatos", explicó.

También dejó claro que si Fernando Alonso le pide ayuda, se la dará, porque es "un patriota".

"Yo siempre digo que hay que barrer para casa. Lo que sucede es que poco le voy a poder ayudar. Estoy en un equipo con un objetivo diferente al suyo. Estoy muy orgulloso de ser catalán y quiero mucho a mi tierra, pero es absurdo cuando luchas con extranjeros hablar de estas cosas. Aquí vamos todos unidos", sentenció.

Por su parte, también comentó la sorprendente salida de Jaime Alguersuari del equipo Toro Rosso.

"Me sorprendió mucho, como a todos. Y más que pase en diciembre. Son esas cosas que no entiendes, porque si tú no cuentas con un piloto no se lo comunicas en diciembre cuando no le dejas capacidad de reacción. Me pareció muy mal", confesó.