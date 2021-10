El tenista español David Ferrer comentó tras caer eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el número uno mundial Novak Djokovic que ante rivales de esta entidad debe de hacerlo "todo muy bien" para poder derrotarles, y reconoció que fue un partido "muy duro".



"Ha sido un partido muy duro, los dos primeros sets han sido muy largos, pero me he encontrado bien. En el tercero él ha jugado más suelto, con dos sets a favor, y a mí me ha costado más. Él ha jugado ahí muy bien y yo he bajado un poco la intensidad", explicó.

“Me voy bien, he hecho un buen tenis“

El tenista alicantino reconoció que debe mejorar algunos aspectos para poder tener más opciones de ganar a los cuatro primeros del mundo. "Me voy bien, he hecho un buen tenis. Hay que ver el lado positivo y me voy con ganas de encontrar una solución y mejorar cosas en los momentos importantes. Ya he hablado un poco con Javi (Piles) de aspectos que debemos mejorar. Para ganar a esta gente hay que hacerlo todo muy bien", recalcó.



"Hay que mejorar la regularidad del saque y en las bolas cortas esconder un poco, que no se me vea tanto el golpe porque los jugadores 'top' tienen muy buena visión y me cuesta acabar los puntos contra ellos", agregó.



Cuestionado por si hubiera tenido opciones de triunfo en el caso de haber ganado el desempate en el segundo set, comentó que no lo cree. "Si me hubiera llevado el segundo set ahora estaríamos ahí peleando aún, pero lo partidos son muy largos y hay momentos que estás arriba otros abajo, pero ganar a Djokovic a cinco sets tienes que jugar muy bien y mantener el ritmo y eso es complicado por el ritmo que impone Novak", aseguró.



Sobre las posibles molestias físicas, de las que se quejó en algunas fases del partido Djokovic, Ferrer comentó que no se dio cuenta y que ambos estaban muy cansados. "No me he fijado. Los dos estábamos cansados, quizás él lo ha hecho notar más. Luego no sé si tendrá algún problema. Si es así, cojo y todo me ha ganado", concluyó entre risas.