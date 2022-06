Champions League | Real Madrid

Ha cambiado tanto el tono Mourinho que parece difícil que el portugués sea noticia por su actitud en su regreso a la Champions una vez cumplida su sanción. Esta vez el protagonista habrá que buscarlo en el campo, donde la delantera madridista atraviesa un momento dulce y la duda entre 'el perro o el gato' se ha convertido en un bendito dolor de cabeza para el técnico luso. [Real Madrid - Olympique de Lyon en vivo este martes a las 20:45 horas en La 1 y RTVE.es]

Visita el Bernabéu el Olympique de Lyon, que como el turrón en Navidad, vuelve a la casa blanca cada Champions. El equipo francés, menos temido que antaño, admite la mejoría merengue, que mucho tiene que ver con el regreso del mejor Higuaín, que, como hiciera Benzema el año pasado, ha aprovechado sin dudarlo la lesión de su colega.

Ahora el francés, listo para jugar, lucha por recuperar su hueco en el once titular de Mourinho. Aunque el portugués prefiere no hablar de titulares y suplentes y opta por la palabra "equipo", Benzema no ha olvidado cuándo volvió a contar para su entrenador, precisamente ante su Olympique de Lyon.

Con Higuaín lesionado, Mourinho optó por Adebayor y exigió el máximo al francés para volver al equipo. Benzema respondió cuando más falta hacía a su equipo, en octavos de final de la Champions. Aunque no figuró en el once inicial, Benzema tardó un minuto en marcar el único tanto madridista en el 1-1 de Gerland. Saltó al campo por Adebayor en el minuto 64 y sesenta segundos después comenzó oficialmente su recuperación.

02.00 min El Real Madrid no ha podido pasar del empate (1-1) ante el Olympique de Lyon en su casa. Pese a que Gomis empató en las postrimerías del encuentro, el gol de Benzema permite a los blancos soñar con pasar a cuartos de la Champions. No obstante, los madridista se lamentan por varias ocasiones falladas y sobre todo reclaman un clarísimo penalti no señalado por el colegiado.

El tanto de Benzema a domicilio allanó el camino del Madrid a cuartos de final, que fue refrendado en el Bernabéu, donde los blancos se impusieron 3-0, con un nuevo tanto del francés, esta vez ya como titular.

01.55 min El público del Santiago Bernabéu respondió con decibelios a la llamada del entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, que pidió antes del partido de Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon más intensidad a sus aficionados para pasar después de seis temporadas a cuartos de final de la competición europea.