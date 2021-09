Ni Cavendish, ni Farrar, ni Sagan; la primera etapa al sprint de esta Vuelta a España 2011 se la ha llevado un sorprendente corredor australiano, Cristopher Sutton, del equipo Sky. [Clasificaciones de la Vuelta 2011]

03.02 min Sutton sorprende a todos con su victoria

En la general, el italiano Daniele Bennati le ha quitado, gracias a su puesto en meta, el liderato a su compañero Jakob Fuglsang con el que está empatado a tiempo.

02.35 min El veterano corredor español del equipo Rabobank se sincera ante la cámara de TVE sobre su debilidad por la Vuelta ciclista a España.

La escapada del día la protagonizaron el alemán Paul Martens (Rabobank), el australiano Adam Hansen (Omega), el francés Steve Houanard (Ag2r) y el sevillano de Carmona Jesús Rosendo (Andalucía). Sin embargo, el trabajo del pelotón arruinó la aventura de los cuatro valientes.



El final de Las Playas de Orihuela no era un sprint al uso como los que acostumbramos a ver en el Tour. Se picaba en alto en los últimos metros y eso ha hecho que ningún equipo haya podido lanzar a su líder con facilidad. Esto es algo que perjudica especialmente a los más especialistas como Cavendish y el abanico de aspirantes a la victoria era más grande de lo habitual. Además, las temperaturas alcanzaron los 40 grados durante la jornada.



Los equipos de los esprinters trabajaron sí, pero ninguno controló la llegada. El HTC del favorito Cavendish quiso pero no se puso serio y además le faltó el australiano Matthew Goss, que ha sido el primer abandono en esta Vuelta.



La vuelta de tuerca la dieron Tom Boonen y Fabian Cancellara. Ambos reventaron la llegada con un acelerón que permitió a Sutton imponerse an la misma línea de meta al español del Lotto Vicente Reynes. "Ha sido una pena y casi me pongo a llorar cuando he cruzado la línea de meta porque me ha faltado poco. He arrancado cuando acababa el repecho pero Chris Sutton me ha cogido bien rueda y me ha pasado", confesó Reynes.



Otro español para el que intentó trabajar su equipo fue el veterano Óscar Freire. A pesar de ello, el resfriado que arrastra el cántabro le ha impedido luchar por la etapa. "No siempre se puede cuando se quiere, no estoy bien y habrá que ver como estoy mañana, pero las oportunidades pasan. Lo he pasado mal con el calor y me dolía la cabeza, pero puedo tener opciones otros días", explicó Freire.

02.02 min "Ganar una etapa de una grande es un sueño hecho realidad", ha asegurado el ciclista australiano del Sky Christopher Sutton después de ganar la segunda etapa de la Vuelta ciclista a España, con meta en Orihuela.

Así pues, el sorprendente 'aussie' Sutton pudo celebrar la victoria más importante de su carrera deportiva y recibir el premio en el podio de manos de un ilustre de Orihuela, Bernardo Ruiz. El primer corredor español que consiguió un podio en el Tour de Francia y ganador de la Vuelta en 1948.