Button niega que en McLaren haya dado órdenes de equipo

El británico Jenson Button, vencedor del Gran Premio de Hungría el domingo pasado, ha confirmado que en la escudería McLaren no hay órdenes de equipo, pese a que su compañero Lewis Hamilton, con el que libró una cerrada batalla en algunos momentos de la carrera, va por delante de él en el Mundial de Fórmula uno.

Button, campeón mundial en 2009, ha señalado que su equipo no le dio instrucciones semejantes a las que Red Bull dio al australiano Mark Webber. Las órdenes de Red Bull pretendían beneficiar al alemán Sebastian Vettel, líder del Mundial, durante el Gran Bremio de Gran Bretaña, cuando le ordenaron que mantuviera la distancia con el actual campeón del mundo cuando ambos peleaban por la segunda plaza.

"No me dijeron nada. Creo que debieron pensar que bastante teníamos con concentrarnos en lo que estábamos haciendo en ese momento. No, no oí nada por la radio, y eso es bueno", ha comentado Button.

El británico destaca la lucha que sostuvo con su compañero de equipo en Hungría. "Tuve una buena batalla con Lewis cuando íbamos en cabeza. Los dos estábamos conduciendo al límite y la distancia aumentaba o descendía en función del tráfico. Fue muy divertido y lo que lamento es que no pudiéramos estar los dos en el podio".

"Llegué a la curva y vi a Lewis con el coche apuntando a la dirección contraria", ha explicado Button con relación al error de Hamilton que arruinó sus opciones de victoria.

Button asegura que los dos pilotos de McLaren se respetan. "Siempre ha sido así y espero que siga siéndolo", ha afirmado.