La nadadora Andrea Fuentes, sucesora de Gemma Mengual al frente del equipo español de sincronizada, ha ganado en Shanghái 2011 la medalla de bronce en su debut en la prueba técnica de "solo" en un mundial.

En la primera final de éste deporte de los campeonatos, la española, que realizó un ejercicio inspirado en el tema "Summertime" de Janis Joplin, elegido por ella misma, solo se vio superada por la rusa Natasia Ischenko, oro con 98.300 puntos por los 96.500 de la china Xuechen Huang, medalla de plata en el Centro Oriental de Deportes.



Fuentes sumó 95.300, 47.700 en la apreciación general y 47.600 en la ejecución, para imponerse a la canadiense Bourdeau-Gagnon, cuarta con 94.500, de los cuales 47.000 llegaron en la ejecución y 47.500 en la valoración general.



La medallista de oro rusa, campeona del mundo en Roma 2009 y doble campeona olímpica en Pekín 2008 en el dúo y en la especialidad de equipos, logró una nota de 49.000 en la ejecución y de 49.300 en la general, mientras que la de plata, la china, que se tiró la última con todo a favor, ante su público y que ya había superado a la española por la mañana, obtuvo 48.200 en la ejecución y 48.300 en la apreciación general.



Fuentes, nacida en 1983 en Tarragona, venció los nervios y la presión que ella misma reconoció que había padecido los últimos días al acercarse la fecha en la que tendría que sustituir con todas las de la ley a su compañera, a la pareja con la que ha competido desde 2006 tanto en el dúo como en el equipo y el combo, Gemma Mengual, retirada al menos temporalmente tras ser madre el próximo otoño.



La nadadora con la que superó la asignatura pendiente de España en este deporte: una medalla olímpica. Hace tres años en la capital de China lograron dos, de plata.



Andrea Fuentes consiguió bajar solo un peldaño en el podio respecto a la plata de Gemma Mengual en Roma 2009, donde la sincronizada fue la base de las once preseas españolas, con seis platas y un oro en el combo.



La de Tarragona, además, recibe un plus de confianza de cara al resto de la competición de sincronizada. Hoy también apuntó a la medalla de bronce en el dúo al clasificarse junto a Ona Carbonell en la tercera plaza de la rutina técnica por parejas por detrás de las rusas y las chinas.



En Shanghái 2011, esta especialidad pone en juego siete podios, en los que España podría estar presente, al igual que en Roma hace dos años, en todos.

Fuentes: "Ganar medallas siendo nuevo es brutal"

La nadadora española Andrea Fuentes manifestó que "ganar medallas siendo nueva es brutal". Fuentes logró la medalla de bronce en el "solo" técnico en su primera competición individual en unos campeonatos mundiales después de haber sido desde 2006 hasta 2009 la compañera de Gemma Fuentes,ya retirada, en la prueba de "dúo" y la segunda en las de equipos y combo.

“No contaba para nada con esta medalla“

La nadadora de Tarragona dijo: "No contaba para nada con esta medalla, pero después de esta mañana ya veía que no había que perderla y así ha sido. He sufrido un poco porque veía que la canadiense (Boudreau-Gagnon, cuarta) iba detrás de mi y la he ganado por fin".



"Esto me da fuerza para la final de dúo técnico de mañana y vamos a por otra chapita, Aquí, en China, es muy difícil ganar a las chinas, aparte que lo han hecho muy bien, pero, bueno, que también han fallado ellas y se la han quedado por estar casa, así que en Barcelona (donde se celebrarán los próximos mundiales en 2013) nos la quedaremos nosotras", comentó riéndose.



Agregó: "Acabamos de aparecer a los ojos del mundo; ya sabemos que en España parece que debemos repetir, pero el dúo es nuevo, yo soy nueva y el equipo es nuevo y ganar medallas siendo nuevo es brutal".

“La gente cruza los dedos para que, al ser novatas, nos vayamos para abajo“

"La gente cruza los dedos para que, al ser novatas, nos vayamos para abajo. Yo sé que los jueces te miran y yo estaba con el otro equipo y ahora estoy con el nuevo y te miran de otra forma. Hay que ganarse el respeto y nos lo estamos ganando: ahora es cuando hay que ganárselo", afirmó a los periodistas en la piscina del Centro Oriental de los Deportes.