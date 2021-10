Díaz de Mera esperará para trasladar al BM Ciudad Real

El presidente del Balonmano Ciudad Real, Domingo Díaz de Mera, ha confirmado que esperará hasta el próximo 30 de junio antes de adoptar la decisión definitiva de trasladar el equipo a Madrid y ha ratificado que ya ha inscrito la sociedad BM Madrid S.L.

En una comparecencia pública el dirigente ha manifestado que cuando se anunció la posible marcha a Madrid del equipo, recibió llamadas telefónicas de dos empresas para patrocinar al equipo en Madrid.

“No se trata de 100.000 euros más, sino de un compromiso mayor“

Desde Ciudad Real solo ha llegado la llamada de la alcaldesa, Rosa Romero, a la que el dirigente comunicó su decisión: "Me dijo que subía la subvención y le contesté que no se trata de 100.000 euros mas, sino de un compromiso mayor de todos, porque los jugadores no cobran de apoyos y de sentimientos".

“Las empresas optan por invertir en el extranjero“

Díaz de Mera ha culpado solo a la crisis de la situación creada: "Hay empresas, de nuestra provincia incluso, a las que llamamos y optan por invertir en el extranjero antes que en nuestro país. Hace dos temporadas hicimos una campaña de captación de nuevas empresas. Pedíamos 3.000 euros y ninguna lo hizo", ha señalado.

"No estoy dispuesto a poner otros tres millones de euros de mi bolsillo la próxima temporada, ya que esto pone en peligro la viabilidad de mis empresas y de los puestos de trabajo", ha confirmado Díaz de Mera.

El presidente de la entidad ha asegurado no estar dispuesto a "vender el club, sólo a cambiar de sede si no aparece ese patrocinador o esos patrocinadores que garanticen un presupuesto de unos cuatro millones de euros".

“El personal que trabaja conmigo es mi familia“

Díaz de Mera ha repetido que no se trata "de vender a nadie". "Mis jugadores, cuadro técnico y personal que trabaja conmigo son mi familia, con los que tengo compromisos y no les voy a dejar tirados. No son mi equipo como dicen algunos peñistas", ha resaltado.

En la cita el presidente ha detallado que el 'Quijote Arena' costó 8.200.000 euros y que el ayuntamiento colaboró con 841.000 euros, la Diputación con 300.000, el Consejo Superior de Deportes aportó 1.200.000 y la Junta 1.500.000, mientras el club aportó unos 4.300.000 euros.

"El mantener abiertas las puertas del pabellón cada año vale 500.000 euros y si alguien quiere se lo dejamos y que lo mantenga. Ahora bien, si es el ayuntamiento, le metemos en un grave problema", ha advertido Díaz de Mera.

“Si los peñistas quieren les dejamos que lo gestionen“

"Si los peñistas quieren les dejamos que lo gestionen y si quieren explotar un equipo les dejamos el pabellón, pero el BM. Ciudad Real no muere y sigue existiendo como sociedad, pues las categorías inferiores se quedan en Ciudad Real", ha añadido.