Mientras la cúpula directiva del Barcelona decidía en una reunión extraordinaria denunciar a Mourinho por sus palabras en la rueda de prensa posterior al partido de ida de las semifinales de Champions en el Bernabéu, la UEFA ha actuado de oficio y ha decidido abrir un expediente disciplinario al entrenador madridista por "declaraciones inapropiadas".

La UEFA ha confirmado que tras la disputa de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ha abierto sendos procesos disciplinarios contra el Real Madrid y el FC Barcelona, entre ellos a José Mourinho por sus manifestaciones post partido.

Los expedientes son contra el Real Madrid por la invasión del terreno de juego, la tarjeta roja mostrada a Pepe, la expulsión de José Mourinho, así como por el contenido de sus declaraciones al final del encuentro en la conferencia de prensa oficial.

En el caso del FC Barcelona, la UEFA estudiará la cartulina roja que recibió Pinto nada más acabar el primer tiempo. Ambos casos se verán en la Comisión de Control y Disciplina de la UEFA el próximo viernes 6 de mayo.

Lo que aún no está claro es con cuantos partidos podrían sancionar al técnico luso ya que el artículo 5 del código de comportamiento de la UEFA no cuantifica la vulneración de las normas básicas de comportamiento y actuaciones que lesionan la reputación del fútbol y la UEFA.

Mourinho sería sancionado por tres motivos: sus declaraciones tras el Madrid-Barça, la expulsión y por reincidente, razones que, según la Cadena Cope, podrían elevar a siete la cifra de encuentros sin poder sentarse en el banquillo. Sin embargo, el especialista en derecho deportivo, Juan de Dios Crespo, ha afirmado en declaraciones a la cadena Ser que la sanción al técnico portugués sería de "1 partido o 2 como mucho" más una amonestación económica.

Las "declaraciones inapropiadas"

El portugués había cuestionado la Liga de Campeones que el Barça había ganado hace dos años y había asegurado que si él fuese el entrenador, le daría "vergüenza".

"Josep Guardiola es un fantástico entrenador de fútbol pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza ganarla con el escándalo de Stamford Bridge. Y este año, si la gana, será con el escándalo del Bernabéu", añadió el entrenador madridista tras la victoria del Barça por 0-2, en un partido en el que el Madrid se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Pep por una dura entrada a Dani Alves.

En esas acusaciones implicó además al patrocinio del Barça a Unicef, que luce actualmente en las camisetas del primer equipo de fútbol, y la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, presidente además del comité arbitral de la UEFA.

"No sé si es la publicidad de Unicef, no sé si es la amistad de Villar en UEFA, donde es vicepresidente, no sé si es porque son muy simpáticos pero ellos han conseguido este poder. Los otros no tienen ninguna posibilidad", afirmó.