Al igual que hizo España frente a Túnez, Francia y Alemania consiguen sendas victorias en el grupo A del Mundial de Balonmano de Suecia ante Bahrein y Egipto, respectivamente.

Los germanos ganaron a Bahrein (38-18) y solventaron su partido antes del descanso cuando se fue a vestuarios con una ventaja de 11 puntos. Bahrein luchó, pero el gran partido de los jugadores de ala germanos y la superioridad física de estos no dejó opción a los asiáticos que acabaron perdiendo el partido por 20 goles.

Por otro lado, la selección francesa de Claude Onesta también ganó su partido ante la selección de Egipto (19-28) y se reafirmó como candidata para ganar el Mundial. Los galos no tuvieron mayores dificultades para imponerse a la selección africana. Los egipcios aguantaron el ritmo hasta el descanso, pero después Francia comenzó a dominar para acabar llevándose el partido por 13 goles.

Dinamarca, Croacia y Serbia dominan en el C

En el grupo C, Serbia jugó su segundo partido de la liguilla en el que obtuvo otra victoria ante la selección de Australia (18-35). A los serbios les costó abrir brecha tan pronto como les hubiera gustado y no pudieron escaparse hasta los momentos finales de la primera mitad cuando alcanzaron la máxima diferencia del partido hasta entonces (10 goles). Tras el descanso Serbia no dio opción y exhibió su poder para definir el partido.

La jornada en Suecia la cerraron los otros dos partidos pertenecientes a la segunda jornada del grupo C, el Rumanía-Dinamarca(30-39) y el Argelia-Croacia (15-26), ambos partidos con victoria visitante lo que permite a las selecciones de Croacia y Dinamarca seguir liderando el grupo junto con Serbia.