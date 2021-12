Mourinho da la cara por sus delanteros

José Mourinho, técnico del Real Madrid, analizó a sus jugadores ofensivos, hizo una defensa a ultranza del "egoísmo positivo" de Cristiano Ronaldo, se mostró contento con el rendimiento de Gonzalo Higuaín y elogió la "gran motivación" de Karim Benzema que, según avisó, tendrá más oportunidades.

A Mourinho no le preocupa el individualismo de sus delanteros en los últimos metros, es más defendió a ultranza de las cualidades de Cristiano Ronaldo.

"Hay jugadores que tienen un determinado tipo de características que es difícil cambiar y que la mejor opción es no cambiar. Hay entrenadores que defienden que un delantero centro tiene que ser egoísta y en vez de ser criticado por serlo, da más calidad porque siempre ve portería, su primer toque es siempre orientado a puerta y su primer pensamiento es meter gol", aseguró.

Como hiciera Iker Casillas, Mourinho interpreta el egoísmo de CR7 "en positivo". "Para mí es un egoísmo positivo, es una gran característica de los atacantes que marcan muchos goles. Si consigues mezclar este egoísmo positivo en sentido del equipo, la situación es perfecta. Yo cuando jugaba a mi nivel no podía ser egoísta porque perdía el balón, no tenía calidad para ser individualista. Para serlo tienes que ser un jugador que desequilibra muchísimo como los nuestros", añadió.

Además, puso un ejemplo en la jugada del segundo gol del último partido del Real Madrid, ante el Espanyol, cuando Cristiano Ronaldo asistió a Gonzalo Higuaín en un contraataque.

"A veces da la sensación de egoísmo pero el gol de Higuaín a pase de Cristiano y el abrazo que se dan no es egoísmo. Mi equipo trabaja como equipo y ante el Espanyol ganando 3-0 Cristiano baja a defender un córner. Cuando uno hace eso no es egoísta, es jugador de equipo", comentó.

Mourinho no descarta jugar fases de los próximos partidos con dos delanteros centros juntos como Higuaín y Benzema, ya que admitió que el delantero francés ha reaccionado en los entrenamientos y se está ganando minutos.

"Estoy contento con el rendimiento de mi equipo e Higuaín es parte de él. En un momento que dicen de crisis gigante de Higuaín ya ha marcado en Champions y Liga. Hay atacantes que están seis meses sin marcar y él ya ha hecho dos tantos. Estoy contento con él", confesó.

"No es obligatorio sacrificarle para jugar con Benzema, pueden jugar juntos cuando nadie lo espera. Ya nos preparamos en pretemporada para jugar en 4-4-2. Y también con tres delanteros como ante Mallorca cuando no hicimos un gran partido pero no por juntarles a los dos. Benzema necesita más oportunidades porque demuestra gran motivación de hacer las cosas como exige mi mentalidad como entrenador. Por eso tengo que motivarlo más y se consigue dándole más oportunidades para jugar", concluyó.