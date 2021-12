Carvalho: "No estamos preparados para jugar bien"

Hace apenas 48 horas, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, achacaba el bajo nivel de juego del equipo al estado del césped del Bernabéu y al cansancio acumulado. Su compatriota portugués, el central Ricardo Carvalho, se une también a las explicaciones y reconoce que aún es pronto para exigir un fútbol vistoso al conjunto blanco y admitió que lo importante en este momento es ganar porque ahora no están "preparados para jugar bien".

"Para Mourinho es importante que el equipo sea competitivo y para serlo tienes que estar bien defensivamente. Claro que también le gusta jugar ofensivamente pero lo importante es ganar los partidos por encima de todo", manifestó en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Real Madrid.

"Si juegas más ofensivamente mejor pero defendiendo hacemos nuestro trabajo. Entiendo que los aficionados del Real Madrid quieren muchos goles y que el equipo juegue bien, pero no estamos preparados para eso. Hemos ido ganando partidos hasta ahora, somos un equipo competitivo y queremos mejorar ofensivamente", añadió.

Tras mostrar buen talante para aceptar la crítica, Carvalho habló sobre su compatriota portugués Cristiano Ronaldo. No le sorprende el clima hostil que le recibe en cada estadio que visita porque admite que en su país es similar, aunque destaca diferencia con Inglaterra, Liga de la que proceden ambos.

"En Inglaterra no pasa tanto. Pienso que es tema de respeto en el fondo, pero como Cristiano es un gran jugador es normal que le intenten perturbar de alguna manera. En Portugal es parecido con España y él sabe sobrellevarlo", aseguró.

Silbidos en el Bernabéu y no en el Camp Nou

En el Santiago Bernabéu, Carvalho ha escuchado silbidos dirigidos a todo el equipo por no encontrar de momento un estilo de juego atractivo. Admitió que sienten las ganas de sus aficionados de que el fútbol mejore, pero no se comparó con el Barcelona donde en un partido que ganó por la mínima no se escuchó una sola queja en el Camp Nou.

"Puedo hablar de los seguidores del Real Madrid porque los conozco mejor. Sabemos que no están muy contentos porque hemos ganado partidos pero no hemos jugado bien. Tenemos que admitir que podemos hacerlo mejor. Lo importante de momento es conseguir las victorias, pero claro que queremos conseguir jugar bien además de ganar", manifestó.

Restó importancia el central portugués al tema de las continuas concentraciones, que impuso Mourinho de nuevo en el Real Madrid para los partidos de casa, y la hora de los entrenamientos. "Los que estamos aquí tenemos que respetar las decisiones del entrenador. El grupo está bien contento y lo importante es hacer caso a quien manda".