El técnico del Real Madrid, José Mourinho, habría cuestionado a Wesley Sneijder sobre la posibilidad de su regreso a la disciplina del club blanco, según desvela el agente del futbolista.

El representante, Soren Lerby, recuerda que Sneijder no se marchó del Real Madrid de la mejor manera posible, pero reconoce que la posibilidad del regreso no está descartada de forma tajante.

"Es cierto que Wesley no se fue del Real Madrid de buenos modos, pero ahora Mourinho está ahí, es diferente. Mourinho le preguntó que le parecería un posible regreso a Madrid", aseguró el representante del jugador tulipán.

El futbolista holandés estuvo dos temporadas en el club blanco, pero en el verano de 2009 fue traspasado al Inter, donde conquistó el triplete a las órdenes de Mourinho, siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada.

Sneijder está a gusto en el Inter, pero parece que su ampliación de contrato se demora y la falta de acuerdo está comenzando a generar rumores. "Wesley quiere quedarse en el Milan y está muy agradecido a los elogios que recibe por parte del presidente Massimo Moratti, que le aseguró que sería el nuevo líder del equipo, pero...", dejó caer Lerby.

"Tenía un gran salario en perspectiva, pero no hay acuerdo económico, y habrá que seguir negociando. La actitud del club le da una sensación de intranquilidad. Y eso se ve reforzado por el interés del Real Madrid", recalcó.

Pese a lo inesperado de las declaraciones no resultan, en modo alguno, sorprendentes. Conviene recordar que este tipo de prácticas son muy comunes en el mundo del futbol. Cuando un futbolista (y su representante) se halla inmerso en un proceso de negociación de contrato, no hay mejor manera de 'estirar' los emolumentos que anunciar el interés de algún otro club en hacerse con los servicios del jugador.

'The Special One'

Hace escasos días el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Gilberto Madaíl, se reunía con Mourinho en Madrid con la intención de que el de Setúbal dirigiese a la selección lusa en sus dos próximos compromisos. Pues bien, Mourinho, ya se había encargado con anterioridad de filtrar, interesadamente, el contenido de dicha reunión.

A la negativa del Madrid, nunca oficial, a que Mourinho se hiciera cargo de la selección lusa, el portugués respondió de forma desconcertante.

“Me quedaré diez días de vacaciones en Madrid“

"Estoy triste por no poder entrenar a Portugal", reconocía. Pero fue más allá. En tono irónico y desafiante declaró: "Me quedaré diez días de vacaciones en Madrid" (Los dos partidos de Portugal coinciden con el del resto de selecciones y le hubieran dejado con cinco jugadores de la primera plantilla a su disposición durante ese período).

01.04 min El técnico del Real Madrid levantó la polémica despues del partido ante la Real Sociedad cuando manifestó su malestar por no poder entrenar a la selección de Portugal. Se armó tal revuelo que Mourinho tuvo que matizar sus palabras antes de coger el avión a las dos de la madrugada

En circunstancias normales la operación se antojaría inviable para el Real Madrid, pero con Mourinho al frente de la nave blanca todo puede pasar. Recientemente el Madrid se ha visto arrastrado a una polémica que de no ser por la implicación de luso en la misma nunca se habría producido. Así pues, está por ver si la cúpula del club se atreverá a contravenir, por segunda vez en pocos días, los deseos de 'The Special One'.

Pero la cuestión no presenta un único punto de vista. El de Florentino Pérez y su secretaría técnica será muy diferente. Recordemos que hace poco más de un año la venta de Sneijder y Robben simbolizó la transición entre el viejo y el nuevo modelo, encarnado por el actual presidente.