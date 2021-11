El Real Madrid es un equipo menor en los USA

En el resto del mundo se llama fútbol, o como mucho 'calcio', pero en Estados Unidos simplemente es 'soccer', un deporte que les parece extraño y que no acaba de conquistar a los norteamericanos, a pesar de que ocasionalmente -en concreto, cada cuatro años, se emocionen con su selección en un Mundial-. Pero salvo en esas ocasiones en las que se suman a la pasión global por el fútbol, sólo la población inmigrante hispana le da la importancia que le otorgamos al fútbol por estas latitudes españoles.

El termómetro está en los medios de comunicación que están siguiendo la gira asiática del Real Madrid en California. Los principales medios apenas recogen informaciones que tengan que ver con el deporte rey.

Por supuesto en la portada no aparece ninguna, pero es que las cosas no mejoran al entrar en la sección de deportes. Salvo en periódicos como el USA Today, donde se nombra algún fichaje o la lesión de Robben, hay que bucear profundo para encontrar noticias futboleras. Raras excepciones constituyen las noticias sobre fichajes de la MLS, que se ha animado con futbolistas como Henry o Márquez

En la mayoría de los casos el fútbol se informa en la pestaña de 'soccer', pero es que en algunos casos dicha pestaña ni siquiera existe, y el deporte más seguido del mundo queda relegado al cajón desastre de 'otros deportes'. Esto en España parece increíble, cuando cualquier palabra, gesto o imagen alrededor de un Cristiano Ronaldo, un Mourinho o un amago de fichaje del Real Madrid abre portadas, y eso refiriéndonos sólo al equipo blanco.

Toda la relevancia se la llevó el Mundial

La única excepción a este desinterés por el balompié la constituye el Mundial. En casi todas las secciones de deportes hay espacios fijos que recuerdan la victoria de España en Sudáfrica, con el gol de Iniesta como protagonista principal.

Sin embargo, la visita a California del considerado mejor equipo del siglo XX, el Real Madrid, pasa muy desapercibida. Para satisfacción de Mourinho, ya que el entrenador portugués buscaba en los Estados Unidos -como ya hizo en sus anteriores equipos- el punto de distancia y anonimato necesario para concentrarse en la preparación física de sus hombres antes del asalto a la competición.

Aunque se tapen las vallas de los campos de entrenamiento para impedir el acoso de los fans y los medios de comunicación -los españoles más que nada-, no hay problemas de multitudes alrededor del campus de la UCLA agobiando a los jugadores, que pueden con discreción y sin problemas ir de compras en las exclusivas tiendas de Los Ángeles en sus ratos libres.

Mientras, la atención mediática del fútbol es muy indirecta para el Real Madrid. Las noticias se refieren más a la retirada de Clint Mathis, jugador de Los Galaxy, que al partido que tiene que disputar el equipo estadounidense frente a los blancos esta semana. Ni siquiera los diarios más importantes de California, como Los Ángeles Times o el San Francisco Chronicle dedican un espacio importante a la visita de los merengues.

Lo que en nuestro país y en buena parte del mundo es noticia casi de primera plana, en Estados Unidos cambia radicalmente. Todo queda claramente relativizado, a pesar de que aquí, a nueve horas de diferencia en el huso horario y miles de kilómetros de distancia, se viva la pretemporada del Madrid en Los Ángeles como una de las noticias más relevantes del deporte veraniego.

Si la frase 'Spain is different' tiene mucho de verdad, lo mismo podría aplicarse a los norteamericanos. Como mucho, 'Soccer is soccer', como diría un Boskov californiano.