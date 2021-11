Natalia Rodríguez (1.500) y Jesús España (5.000) marcaron su territorio frente a pretendientes de mucho peso al revalidar sus títulos de campeones en las finales con más nivel de la primera jornada de los campeonatos nacionales. [En directo. Domingo, 19:00h. en TDP y RTVE.es]



Subcampeona mundial de 1.500 en pista cubierta, Natalia consiguió el récord de títulos nacionales al aire libre, superando, con su octava corona, a la histórica Carmen Valero.



La final directa de 1.500 ofrecía un duelo que se presumía espectacular entre Rodríguez y su amiga Nuria Fernández. Las dos, Nuria y Natalia, escoltaban, por este orden, a la líder Marta Domínguez en el ránking español del año, separadas por un segundo, con marcas respectivas de 4:05.71 y (manual) 4:06.7. Ambas tenían un puesto seguro en el equipo para los Europeos de Barcelona pero había en juego algo más que la simple victoria y el título. Isabel Macías tiró, sin mucho empeño, del grupo durante dos vueltas. A 500 metros de meta Nuria Fernández cambió muy fuerte y se llevó consigo a Natalia, que se le emparejó en la curva y la ejecutó en la recta para ganar en 4:21.46.



Jesús España batió con una vuelta final en 56 segundos a Alemayehu Bezabeh y a Sergio Sánchez para conquistar, en una carrera tensa, su séptimo título de 5.000 metros, sexto consecutivo.



Actual campeón de Europa de 5.000 metros, España tuvo que vérselas con dos adversarios de rango internacional: Sergio Sánchez, subcampeón mundial de 3.000 en pista cubierta, y el ex etíope Alemayehu Bezabeh, primer español que ha bajado de los 13 minutos en los cinco kilómetros (12:57.25). Sergio corrió a tirones, "a la africana". Endureció la carrera tirando el primer mil (2:36.70) pero no encontró colaboración en Bezabeh, que cubrió los dos kilómetros en 5:20.09. España se aferraba siempre al segundo puesto, quienquiera que tirase arriba. A 2.500 de la meta, Sergio volvió a tirar con fuerza y ya se quedó con Bezabeh, España y Carles Castillejo. Al retirarse, nuevamente, el leonés, el ritmo decayó en la penúltima vuelta, pero sólo para desembocar en un vibrante giro final, en el que Jesús España ya no cedió el primer puesto. El madrileño venció con 13:18.46, récord de los campeonatos.



Reyes Estévez fue el único de los favoritos que quiso mostrarse en las semifinales de 1.500. El barcelonés ganó la segunda serie en 3:47.05, "a ritmo de juveniles", según Juan Carlos Higuero, que fue tercero por detrás de Álvaro Rodríguez y por delante de Diego Ruiz. Arturo Casado controló en cabeza la primera serie hasta que Álvaro Fernández aceleró a 600 metros de la meta. Pasaron fácilmente los dos, junto a Manuel Olmedo, que no gastó más energía de la imprescindible, y Francisco Javier Abad.



El primado de la velocidad continúa en poder de Ángel David Rodríguez y de la ex colombiana Digna Luz Murillo. El madrileño, recuperado de las molestias físicas que pusieron en duda su participación en el 100, obtuvo su cuarto título con 10.44, sin dejar ninguna opción a los donostiarras Alain López (10.52) y Orkatz Beitia (10.53). Murillo repitió título en 100 (esta vez no dobla) con una marca de 11.56 después de vencer, a media carrera, la resistencia de Amparo Cotán (11.70).



El malagueño Borja Vivas aprovechó la insuficiente preparación de Manuel Martínez tras su fractura del tendón de aquiles para proclamarse por vez primera campeón de España de peso al aire libre con un lanzamiento de 19,91 frente a los 18,83 del leonés, segundo, que en agosto comenzará a rodar una película sobre El Capitán Trueno, en el papel de Goliat.



La barcelonesa Rosa Morató conquistó con gran autoridad su séptimo título en 3.000 m. obstáculos (9:45.57). Al paso por la última ría cambió para dejar atrás a su única adversaria, Zulema Fuentes-Pila (9:46.26), ya que la defensora del título, Eva Arias, se había quedado mucho antes y fue tercera con 10:01.48.



La tarraconense Berta Castells consiguió su octavo título de martillo con un lanzamiento de 65,70, más de cuatro metros superior al de la subcampeona, Laura Redondo (61,61),



En jabalina, el murciano Rafael Baraza destronó, con un lanzamiento de 74,21 metros, a Gustavo Dacal después de ocho años de triunfos ininterrumpidos del pontevedrés, que no pudo acabar el concurso por lesión y sólo fue séptimo con su único tiro (65,21).



Las semifinales de 800 clasificaron a todos los favoritos, incluidos los tres sevillanos: Luis Alberto Marco, defensor del título; Antonio Reina, plusmarquista nacional, y Kevin López, campeón de Europa júnior.



Mayte Martínez, subcampeona de Europa de 800 y bronce en el Mundial de Osaka 2007, probó fortuna en los 400, sabedora de que no está para revalidar su título en la doble vuelta a la pista. La vallisoletana, que tiene una marca de 53.67 en 400 (2003), se metió en la final sin problemas y mañana intentará subir al podio.