RUMORE RUMORE

19.00h. Moratti, tranquilo con Maicon

El presidente del Inter, Massimo Moratti, ha concedido una reveladora entrevista a la web de su club, en la que no sólo reconoce el interés del Manchester por Sneijder, como decíamos más abajo. También ha hablado de Balotelli y Maicon, mostrándose bastante tranquilo. "Todavía no he recibido una oferta lo suficientemente buena para que alguien se vaya. Vamos a ver. Creo que todo es parte de la rumorología que siempre precede al mercado de fichajes. No he hablado con ninguno de los protagonistas, sólo leo los periódicos", asegura. De momento, dice estar disfrutando del Mundial

18.00h. Ronaldinho pone nervioso al Milan

"Mi futuro, después del Mundial". Con esta frase, Ronaldinho ha puesto en alerta al Milan, mientras el gaucho se relaja en su país -y mucho a la vista de la imagen-, donde Flamengo y Palmeiras están preparando una oferta por el centrocampista, según el portal brasileño Globoesporte. No se descarta tampoco la opción norteamericana, desde donde Los Angeles Galaxy de su amigo Beckham ya han hecho una oferta.

17.00h. Trezeguet gusta al Valencia

El delantero de la Juventus de Turín David Trezeguet está en la agenda del Valencia. El club ché ha vendido este año a Villa al Barcelona y a Zigic al Birmingham, por lo que anda necesitado de delanteros. El primer refuerzo fue Roberto Soldado y ahora un segundo delantero podría ser el franco-argentino. Su representante así lo ha confirmado a Calciomercato.

16.00h. El City quiere a Podolski

No se conforma el Manchester City con Touré Yaya y David Silva como refuerzos estelares. Los británicos quieren apostar fuerte por su año en Champions y no son ajenos al Mundial que está realizando la selección alemana. Por eso, quieren contar con el rejuvenecido Lukas Podolski -a quien algunos daban por enterrado en el Colonia pese a sus 25 años- por casi 20 millones, cita también el Mail

15.00h. No sólo 'Ibra' ha decepcionado en Barcelona

El caso de Ibrahimovic y los rumores sobre su salida -apuntan a un trueque por Cesc- no es el único sobre 'pequeñas imperfecciones' en una máquina casi perfecta como es el Barça de Guardiola. Otro de los puestos que se quieren reforzar es el de lateral izquierdo, donde ni Maxwell ni Abidal están convenciendo. Rosell y Zubizarreta han puesto sus ojos en el francés Patrice Evra (Manchester United), según Daily Mail, pero la Juventus también se mete de por medio ante la posibilidad de que precisamente los azulgranas recuperen al uruguayo Martín Cáceres. Al principio también el Madrid se había unido a la puja, pero con la llegada de Mourinho las preferencias del portugués se van hacia Ashley Cole (Chelsea).

14.15h. Al United también le gusta Sneijder

Aunque el rumor ha circulado durante los últimos días por las redacciones de los medios europeos, hasta este miércoles no se ha hecho oficial el interés del Manchester United por el holandés Wesley Sneijder. Según informa la agencia EFE, el presidente del Inter, Moratti habría reconocido el interés del club inglés por Sneijder, una de las estrellas de este Mundial de Sudáfrica.

13.00h. Ferguson quiere a Benzema

El jugador francés del Real Madrid, Karim Benzema, sería uno de los deseos del entrenador del Manchester United para la próxima temporada, según Daily Mirror. El club inglés ya intentó contratarle el pasado verano cuando el jugador militaba en el Olympique de Lyon, pero su alto precio, 35 millones de dólares frenó el fichaje. Después del bajo rendimiento del delantero en Madrid, su precio habría descendido hasta los 25 millones que ofrece el United.

12.45h. A Özil le siguen saliendo pretendientes

La buena actuación del joven Mehmut Özil no ha pasado desapercibida para los grandes clubes de Europa. El último en sumarse a la puja por el jugador del Werder Bremen es el Arsenal inglés. El club londinense estaría dispuesto a pagar hasta 20 millones de euros por los servicios de Özil. Con tan sólo 21 años, el internacional alemán también es pretendido por el FC Barcelona según publicaron varios medios españoles este pasado martes.

11.25h. Metzelder invita a Raúl a "chucrut"

El futuro de Raúl González parece estar cada vez más lejos de Madrid. El Schalke 04 alemán estaría interesado en el jugador madrileño para cubrir la baja de Kuranyi. Metzelder, ex-compañero del capitan blanco, actuaría de cicerone en la contratación. Raúl, a sus 33 años,cobraría alrededor de cinco millones de euros por dos años en el club alemán.

Comienza el baile de rumores sobre altas y bajas de los grandes clubs

Con el Mundial aún en juego, durante este verano, igual que en los anteriores, ya comienzan a salir a la luz noticias de nuevas contrataciones para la próxima temporada. Jugadores revelación, grandes estrellas y rebajas de última hora marcarán estos días de sol y calor. Los primeros rumores han salido estos últimos días:

Cesc es una prioridad para el Barça. El jugador del Arsenal se ha convertido en el objetivo más claro del club blaugrana. Tanto es así, que el propio Sandro Rosell, nuevo presidente barcelonista, ha dejado la capital condal para reunirse en Sudáfrica con Wenger y negociar el fichaje de Cesc.

Fernando Torres podría aliviar las cuentas del Liverpool. El Chelsea habría presentado una oferta de 42 millones de euros por el jugador madrileño según publicaba Daily Express este martes.

Kedhira al Madrid. Mourinho estaría muy interesado en contratar a este joven mediocentro alemán que milita en el Stuttgart. Su edad y su bajo precio (entre 10 y 13 millones) serían los puntos fuertes para su contratación según informaba el diario As en su edición impresa.