Federer se deja otro set en el camino

El defensor del título en Wimbledon, el suizo Roger Federer, ganó al serbio Ilija Bozoljac en la segunda ronda del torneo por 6-3, 6-7 (4), 6-4 y 7-6 (5) [Todos los datos del partido]. Federer, primer favorito de la competición, se clasificó así para un partido de dieciseisavos ante el ganador del encuentro entre el francés Arnaud Clement y el australiano Peter Luczak.

Federer continúa sembrando dudas pese a su victoria sobre Bozoljac en una tercera jornada de los Internacionales Británicos en la que Novak Djokovic mejoró sus sensaciones para culminar su clasificación a los dieciseisavos de final.



En el caso del helvético, principal favorito del certamen, derrotó con mayor esfuerzo del requerido a su desconcertante oponente en algo más de dos horas y 26 minutos de un partido en el que, al igual que en su debut, el hexacampeón londinense dejó en la grada el recelo de un despliegue timorato.



Y es que el estado físico y mental del vigente número dos del mundo parece estar lejos del nivel de sus anteriores comparecencias en la alfombra verde londinense. Al igual que en la ronda inaugural ante el colombiano Alejandro Falla, el de Basilea concedió alguna manga a su rival, algo que no sucedía en las dos primeras rondas en el All England Club desde la edición de 2003.



Pese a todo, Federer no rozó la eliminación como en su debut del lunes y aprovechó su mayor experiencia en los momentos claves para derrotar al de Aleksandrovac, al que sí le traicionaron los nervios al verse en condiciones de saborear la gesta.



Así, el choque comenzó con el dominio impuesto desde los servicios y con la sorpresa del suizo ante la ejecución de los golpes de Bozoljac, cuyo 'drive' es a dos manos. Pese al inicio parejo, fue el vigente defensor del título el que, presionando desde el resto, llegó a certificar el primer 'break' de la tarde (4-3) a la octava oportunidad de que dispuso.



Con el primer set en su haber, Federer mantuvo la monotonía del juego, basado en el recital de saques por ambas partes -firmó 31 el serbio-, hasta que en la 'muerte súbita', el número 153 del circuito masculino igualó el encuentro ante la sobre confianza del helvético, uno de sus principales carencias.



Finalmente, y con la velocidad de crucero marcada por los servicios, un único desliz del balcánico en el quinto juego del tercer acto, así como su excitación en el 'tie-break' del cuarto, sirvieron en bandeja de plata la clasificación para la tercera ronda del seis veces campeón en Wimbledon. Su próxima piedra de toque será el galo Arnaud Clement, verdugo del australiano Peter Luczak.