El tenista argentino Juan Martín del Potro, número cinco del mundo, anunció su renuncia a la defensa de su título en el US Open, último 'grande' del año, debido a que no estará recuperado de su operación en la muñeca derecha.

El de Tandil, que regresó hoy a Buenos Aires tras visitar a su médico en los Estados Unidos, reconoció que aún no sabe cuándo podrá volver a competir. "Nunca me tocó estar lesionado así que no sé mucho de estas cosas. Ojalá pueda jugar este año, pero si tengo que volver en el 2011 no tengo problemas", explicó.

'Delpo' confía en volver a las pistas "después del US Open, si todo sale bien". A pesar de que le dolerá mucho no poder estar en Flushing Meadows, 'grande' que empieza el 30 de agosto. "Ese torneo es y va a ser muy especial para mí, toda mi vida. Pero no quiero apurar los tiempos. Si tengo que volver el año que viene o en París-Bercy, lo haré", añadió.

Ausente del circuito desde el Abierto de Australia, explicó que deberá llevar una férula "entre cuatro y cinco semanas" y tardará "uno o dos meses" en recuperarse. Por último, no quiso comentar las especulaciones sobre una posible retirada.

"Yo aclaré todo en la carta (que se difundió en los medios), yo estaba mal por mi muñeca que me preocupaba, por eso fui al mejor especialista y gracias a Dios salió todo bien y me estoy recuperando", finalizó.