Alguersuari: "La única opción era atacar en la salida"

El joven piloto barcelonés del equipo Toro Rosso, Jaime Aguersuari, finalizó décimo en el Gran Premio de España diputado en Montmeló saliendo desde la decimoquinta posición de la parrilla, gracias a una espectacular salida, el propio piloto tenía claro que todas sus opciones pasaban por hacer una gran salida.

"Tenía que hacer una salida más agresiva que los demás. Me he pasado 7 ó 8 vueltas para pasar a Hulkenberg, iba más rápido que él pero no podía adelantarlo por lo tanto la única opción que tenía era atacar desde la salida", declaró el barcelonés.

Con esta posición, Alguersuari suma un punto más después de los dos conseguidos en Malasia. El joven piloto se mostró satisfecho por el resultado, pero comentó que tenía más "potencial". "Hemos de estar contentos con la décima posición pero había más potencial", aseguró.

Durante la carrera el español tuvo algún que otro contratiempo. Inicialmente, se le bloqueó una pistola a un mecánico en un cambio de rueda en un 'pit stop', cosa que le hizo perder algunos segundos, y posteriormente, en carrera, Alguersuari, se salió de la pista para no chocar contra un piloto doblado, hecho que también le perjudicó.

"Ha sido una carrera muy extraña, podemos estar contentos, pero hemos cometido errores. Ha pasado un poco de todo, sabíamos que el ritmo en carrera era lo mejor que teníamos y he atacado en las primera vueltas hasta el 'pit stop' y a partir de ahí han empezado los problemas", explicó.