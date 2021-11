El internacional francés Frank Ribéry sigue dándole vueltas a su futuro, insiste en que la decisión se producirá en unas semanas, pero asegura que, de no quedarse en el Bayern Múnich, su destino será España, ya sea el Real Madrid o el Barcelona.



'Si no me decido por el Bayern, con seguridad me voy a España', afirma el jugador, en entrevista al periódico deportivo 'Sport Bild', donde da por descartado el Chelsea, 'aunque por supuesto es un gran club', precisa.



Sea donde sea donde juegue, su base de negociación es un contrato por cinco años y, para adoptar la decisión que sea, baraja diversos aspectos, tanto económicos como deportivos y también familiares, inclusive que su esposa, Wahiba, quiere ir a España. 'Wahiba es una mujer del sur. Necesita el sol. Y aquí llueve o incluso nieva', dice, para proseguir, diplomáticamente, que ello no significa que no se sientan bien en Múnich.



'Pero tampoco es cuestión de mentirle al bolsillo. El Real y el Barcelona están, junto con Manchester y Chelsea, por encima de todos los demás', dice, siguiendo en sus reflexiones sobre el abanico de posibilidades que, al parecer, tiene ante sí. 'En cualquier caso, no pensaré solo en la cuenta bancaria, sino en las mejores perspectivas para mí', insiste, cuestión en la que, de nuevo, sólo cuentan para él tres posibilidades: 'Barcelona, Real Madrid o, en mi caso, el Bayern'.

“En cualquier caso, no pensaré solo en la cuenta bancaria, sino en las mejores perspectivas para mí.“

El jugador quita hierro al hecho de que, hablando de perspectivas futbolistas, el Real Madrid haya quedado fuera de la Liga de Campeones: 'Para el club es malo, claro. El presidente (Florentino) Pérez ha invertido mucho dinero en el club y a pesar de ello fue apeado. Pero eso no afecta a su prestigio'.



Ribéry lleva meses dándole vueltas al asunto y las declaraciones del jugador, o los directivos del Bayern, acerca de su futuro y la eventual decisión en las próximas semanas se suceden casi a diario.



El internacional francés ratifica, ya de paso, su agradecimiento a los directivos del poderoso club bávaro, y en especial a su presidente, Karl-Heinz Rummenigge, por sus constantes pronunciamientos de apoyo y comprensión.