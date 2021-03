Sexto fracaso europeo consecutivo del Madrid

Ficha técnica 1 - Real Madrid: Iker Casillas; Sergio Ramos, Garay, Albiol, Arbeloa (Mahamadou Diarra, m.84); 'Lass', Granero (Van der Vaart, m.61), Guti; Kaká; Cristiano Ronaldo e Higuaín. 1 - Lyon: Lloris; Réveillère, Cris, Boumsong (Kallstrom, m.46), Cissokho; Toulalan, Makoun (Gonalons, m.46), Pjanic (Ederson, m.84); Govou, 'Chelo' Delgado y Lisandro. Goles: 1-0, m.5: Cristiano Ronaldo. 1-1, m.75: Pjanic. Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA). Amonestó a Granero (38) y Van der Vaart (88) por el Real Madrid, y a Delgado (67) por el Lyon. Incidencias: encuentro de vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante la presencia de 80.000 espectadores, 3.000 de ellos seguidores del Lyon. El seleccionador español Vicente Del Bosque presenció el encuentro en el palco de honor.

Un año más, y van seis, el Real Madrid ha vuelto a chocar contra el muro de los octavos de final de la Champions. Su 'bestia negra' particular, el Olympique de Lyon, ha tomado la medida al equipo blanco, que ha sido incapaz de ganar, ni en Gerland, ni en el mismísimo Bernabéu. Tras el 1-0 de la ida, el equipo francés arrancó un 1-1 que saca a los madridistas de la máxima competición continental. [Todos los datos y estadísticas]

Con la moral por las nubes, el buen inicio merengue, con el tanto de Cristiano Ronaldo a los seis minutos, hacia presagiar una noche mágica. Una goleada y un pase a cuartos por la puerta grande. Pero fue un espejismo. El equipo de Pellegrini perdonó a los franceses en una gran primera parte, con hasta tres ocasiones muy claras de Higuaín y decepcionó por completo en la segunda, donde el Lyon fue superior.

01.02 min El Madrid se adelanta al Olympique de Lyon con gol de Cristiano Ronaldo.

El Olympique, a su ritmo, con una presión asfixiante en el centro del campo, logró destrozar la línea de flotación blanca, con un Guti exhausto y un Granero muy difuminado. El tanto de Pjanic terminó por desmoronar el sueño de la 'Décima' en el Bernabéu. La eliminatoria se ponía muy cuesta arriba para el Real Madrid. A quince minutos para el final, el gol visitante obligaba a meter dos goles.

Misión imposible. A pesar del reciente recuerdo de la remontada ante el Sevilla, el Madrid no encontró la fluidez del pasado sábado y se estrelló contra la poblada defensa francesa. Incluso el Lyon tuvo dos oportunidades clarísimas de ponerse por delante, pero ni Lisandro ni Delgado lograron batir a Casillas cuando estaban completamente sólos.

La remontada no llegó, ni siquiera se intuyó. Van der Vaart, el héroe ante el Sevilla, no apareció. Raúl, el revulsivo de Pellegrini, sólo logró encararse con Cris. Y Diarrá, uno de los protagonistas de la eliminatoria, ni la olió. Los cambios no sirvieron y el Real Madrid de Florentino se despidió de la Champions con una enorme decepción.

Primera parte ilusionante El Real Madrid salió lanzado al partido, dispuesto a comerse al Olympique. Kaká lanzó un aviso muy pronto. Cuando apenas había transcurrido un minuto, el brasileño combinó con Higuaín y se plantó frente a Lloris, que acertó a detener el primer disparo del partido. Con el Real Madrid muy metido en el partido, el tanto no iba a tardar en llegar. Y así fue. Como en los mejores sueños madridistas, Guti tiró un pase en profundidad para Cristiano Ronaldo, que ganó la espalda a sus defensores y batió por bajo a Lloris. Minuto 6. La eliminatoria ya estaba igualada y restaban 84 minutos para ponerse por delante y dar el paso definitivo a cuartos. La concentración madridista propició una gran superioridad del conjunto blanco durante toda la primera parte, que tiró cinco veces a puerta, por ninguna del Olympique de Lyon, que conseguía robar balones gracias a su presión, pero no llegaba con peligro al área de Casillas. No pasó mucho tiempo desde el tanto de Cristiano hasta la siguiente oportunidad merengue. El portugués metió un balón para Kaká, que dribló a dos defensores y disparó escorado, sin problemas para Lloris.

Mala puntería de Higuaín El argentino podría haber sido el máximo protagonista del partido, pero sigue desafortunado de cara al gol en Champions. El 'pipita' tuvo hasta tres ocasiones claras de ampliar la ventaja blanca. La primera fue la más evidente, cuando logró superar a Lloris en un mano a mano y estrelló el balón en el palo con la portería vacía en el minuto 25 de partido. Dos minutos después Lloris sacó una mano increible para evitar el tanto de Higuaín, que disparó raso y colocado tras una gran jugada entre Cristiano y Kaká. El tridente funcionaba y ponía al Olympique contra las cuerdas, pero el balón se negaba a entrar. Por si fuera poco, Higuaín tuvo una tercera oportunidad en un remate de cabeza que se marchó fuer a muy pegado al palo. Por su parte, el equipo de Puel apenas se acercó al área rival. La primera oportunidad francesa fue un disparo lejano de Toulalan. Después, Casillas desbarató una carrera de Lisandro despejando el balón fuera de su parcela. La ocasión más clara para el Lyon llegó en un córner cuando Makoun no acertó a rematar un balón suelto dentro del área. En la jugada contigua, Higuaín cayó dentro del área derribado por Boumsong, pero el colegiado no pitó nada y la rabia de Granero en la salida francesa se transformó en una dura entrada sobre Delgado, que valió una amarilla al canterano madridista.