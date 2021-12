La nieve llega a Vancouver en helicóptero

"Milagro en la hierba: los esquiadores ya entrenan en Cypress Mountain". El titular de esta mañana del diario The Globe and Mail, uno de los de mayor circulación en Canadá, llevaba un rayo de esperanza a los organizadores de los Juegos de Invierno, pero el jarro de agua fría llegó horas después, con las nuevas previsiones meteorológicas que anuncian más calor y fuertes lluvias hasta el sábado en las 240 hectáreas de laderas donde se celebran las pruebas de snowboard y esquí artístico y de baches. "De momento vamos ganando esta batalla", asegura Dick Vollet, responsable de las operaciones en montaña de los Juegos de Vancouver 2010. "Estamos muy contentos del trabajo que estamos haciendo para llenar de nieve esas laderas,pero no podemos olvidar que estamos luchando contra la madre naturaleza, que algunas veces puede ser implacable".

780 toneladas diarias llegan por aire Y es que a dos días del comienzo de los Juegos, en las laderas de Cypress Mountain el color predominante no es el blanco, sino el verde y el marrón.

Para intentar paliar en la medida de lo posible la situación el Comité Organizador está poniendo todo de su parte. Gigantescas excavadoras que arrastran paletadas de nieve de una ladera a otra, operarios que la preparan, camiones que transportan enormes cantidades de nieve, cañones de nieve artificial... y hasta helicópteros. La empresa Erickson Air-Crane, especializada en desplazar objetos de gran peso por el aire, y que desde hace una semana tiene un Sikorsky S-64 que con una especie de bolsa ha estado repartiendo una media de 780 toneladas diarias de nieve en las laderas de Cypress Mountain. Según han explicado los portavoces de la compañía aérea, el helicóptero recoge la nieve de una montaña cercana, Mount Strachan, a unos 200 kilómetros de distancia, donde una retroexcavadora va sacando nieve que los operarios van colocando en las bolsas que luego transporta el helicóptero. Durante toda esta semana, los organizadores han suspendido los entrenamientos en la zona para que pueda estar en las mejores condiciones posibles par la competición de snow y esquí acrobático, que empieza el sábado, pero el martes algunos deportistas pudieron, por primera vez, probar la sinstalaciones olímpicas. Por poco tiempo, eso sí.