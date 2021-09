Quique Sánchez Flores, entrenador del Atlético de Madrid, valoró, tras el empate en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Celta (1-1), que había sido un encuentro "insufrible y muy malo" de su equipo, en el que "lo mejor" era el resultado, que deja "abierta" la eliminatoria.

"Es un resultado bueno después de lo exhibido. Lo mejor es el resultado. Ha sido un partido muy difícil de asumir. Han sido mejores con la pelota, más valientes, nos han presionado muy arriba... Ha sido un partido insufrible, muy grosero, muy feo y muy malo para lo que realmente se imaginaba", explicó.

“No hemos sabido leer el encuentro“

"Hemos comenzado mal y hemos acabado mal también. No hemos sabido jugar ni leer el encuentro. Ni cambiar el dibujo nos ha servido para nada. No hemos sido capaces ni de jugar mejor ni de neutralizar al Celta. Han sido mucho mejores", continuó el técnico, que, en cualquier caso, advirtió: "La eliminatoria está abierta".

Para él, este partido "no tiene nada que ver" con el de ida de los octavos de final ante el Recreativo, en el que su equipo perdió por 3-0. "Hoy hemos entrado en errores futbolísticos. Con todos los errores cometidos, lo mejor es el resultado. Ahora, a cambiar el chip para próximos partidos y cambiar esa versión grosera de hoy de equipo que no combina y no crea ocasiones", aseguró.

El entrenador destacó la actuación de David de Gea, que ha hecho un partido "soberbio", y valoró que el portugués Tiago Mendes, que hoy debutaba como titular en el Atlético, dio "la sensación de que era el jugador que quería bajarla al suelo y quería cambiar el tercio del partido".