Sobre la calzada del circuito de Montmeló ha saltado un madrugador Valentino Rossi a lomos de un 'Cavallino' pero todas sus ganas por hacer kilómetros se han visto truncadas en la segunda vuelta a causa de un trompo sobre una pista húmeda. El imprevisto con el F2008 (el mismo monoplaza que ya pilotó en el Circuito de Mugello en noviembre del 2008) ha hecho que el de Tavullia tuviera que esperar una hora para poder reanudar el entrenamiento.



Esta es la sexta experiencia de Rossi con un monoplaza Ferrari de F1. Según las restricciones que impone el reglamento, el "F2008" ha estado equipado con neumáticos Bridgestone de GP2.



Igual de rápido que comenzó el italiano ha fallado su conducción, por esta razón y por lo húmeda que estaba la pista no ha comenzado con buen pie el enésimo contacto entre Ferrari y Rossi.



'Vale', que tiene pensado realizar dos días de pruebas en el circuito catalán, no ha llegado a completar la segunda vuelta cuando en la curva número 10, el monoplaza se ha salido de la pista derrapando y desde el box le aconsejaron parar el motor.



Aunque en ningún momento existió algún tipo de temor por el piloto, el personal de salvamento del circuito auxilió a Rossi para facilitarle la vuelta al garaje ferrarista remolcandole hasta allí.



Después de una hora, el pesarese pudo reanudar las pruebas y completar ocho vueltas seguidas para volver de nuevo al box y comprobar los tiempos. Después del chequeo ha retornado a la pista y ha completado 13 vueltas más hasta la hora de comer.



Sus tiempos no han sido excepcionales, el susto ha hecho que Rossi pilotase de manera conservadora. La humedad que había en la pista puede servir para justificar al campeonísimo de MotoGP.



Aún así, 'Vale' dejó satisfecho a buen número de aficionados que, pese a las inclemencias del tiempo, se congregaron en las gradas del circuito barcelonés.