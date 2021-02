La FIFA rechaza que Irlanda esté en Sudáfrica

El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, zanjó la cuestión sobre la hipotética presencia de la Repúbica de Irlanda en el Mundial dejando claro que es "imposible" que 33 equipos disputen la cita de Sudáfrica.



"Irlanda no participará en el Mundial. No diría que la petición sea una tontería, pero es imposible. No hay ninguna esperanza de que haya más de 32 selecciones en Sudáfrica", señaló el francés en una conferencia de prensa en Ciudad del Cabo.



De esta forma, rechazó la petición realizada por la Federación Irlandesa de que la FIFA ampliara el número de participantes después de haberse quedado fuera en un polémico partido de repesca en el que Francia logró la clasificación con un gol que fue precedido de mano de Thierry Henry.



"El presidente de la FIFA fue muy claro en sus palabras. Si permitimos que vaya la República de Irlanda, por qué no también Costa Rica u otros", sentenció Valcke, dejando cerrada la cuestión.