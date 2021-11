Joan Capdevila, lateral zurdo internacional del Villarreal, admite que la 'Roja' vive "el momento más dulce de la historia" pero que será en el Mundial de Sudáfrica cuando se verá si están capacitados "de ganar a los mejores".

Capdevila se siente indiscutible en el lateral izquierdo de la selección. La poca competencia que tiene no le hace bajar los brazos. Sueña con el Mundial. Duelos como el de Argentina en el Vicente Calderón, estadio donde siente un cosquilleo especial, marcan el firme camino de España.

00.00 min España se ha impuesto en el amistoso ante Argentina por 2-1 en el Vicente Calderón, con un buen partido.

Pregunta: ¿Sigue sintiendo algo especial cuando vuelve a jugar al Vicente Calderón?.

Respuesta: La verdad es que si (sonríe). Se me vinieron muchos recuerdos a la mente en el calentamiento y cuando saltamos al campo. Es un campo que contagia mucho al jugador. Siempre es muy bonito jugar como local allí, te empujan mucho y ayudan a conseguir la victoria. Fue especial volver.

P: Vencer a una campeona del mundo como Argentina sube un nuevo escalón de nivel a España, ¿se sienten invencibles?.

R: No. Invencibles no somos, sino recuerda lo que ocurrió con Estados Unidos en la Copa Confederaciones. Aquello nos dolió a todos. Ahora, estamos en una buena línea, ganamos y nos divertimos jugando con nuestra selección, pero sabemos por experiencia que un tropiezo llega en cualquier momento. Cuando menos lo esperas.

P: La dureza de Argentina fue una prueba seria, digna de un Mundial. ¿Son esos partidos que ahora España gana y que antes perdía?.

R: Puede ser. La verdad es que sabíamos de antemano que Argentina es una selección muy fuerte, competitiva, que no da un balón por perdido y que siempre entra duro. Lo llevan en la sangre. Aprendimos que para ganar debemos practicar el fútbol que hicimos en la primera parte, en la que dejamos un buen sabor de boca, y que nunca debemos dejar de creer en nuestro estilo de juego.

P: Desde aquella tarde fatídica en semifinales de la Confederaciones, han vencido todos los partidos y se han ganado a pulso acudir al Mundial como uno de los favoritos.

R: Los números están ahí y muestran que estamos en el momento más dulce de la historia. Hemos tenido partidos de todo tipo que nos hacen crecer. Especialmente cuando juegas contra selecciones tan grandes como Argentina. Partidos que fortalecen ante una campeona del mundo. La victoria sabe aún mejor. Esperemos seguir en esta línea porque el Mundial es nuestro gran reto. Sólo allí se verá si somos capaces de competir y de ganar a los mejores.

P: En España Del Bosque saca lo mejor de estrellas como Xavi, Iniesta o Villa. Sin embargo Maradona no lo hace con Messi. ¿Fue una de las claves del triunfo?.

R: A estas alturas no tenemos que descubrir a Messi. Con Argentina no ha mostrado su nivel del Barcelona pero ante España no brilló porque hicimos un partido muy completo. Es de los mejores del mundo y cuando tiene el balón es muy peligroso pero supimos frenarle. Creo que si que fue una de las claves para que ganásemos con todo merecimiento.

P: ¿Cómo vivió el grupo el debut de Navas y sus primeros pasos con la selección absoluta?.

R: Estamos todos muy contentos y satisfechos con su debut. Le deseamos lo mejor porque nos puede aportar cosas diferentes a lo que tenemos hasta ahora. Entre todos le ayudamos a que se adapte lo más rápido posible porque puede ser un futbolista muy importante para España en el Mundial y para el futuro de la selección.

P: Ahora vivirán un parón de partidos internacionales, antes de que en un abrir y cerrar de ojos llegue el Mundial.

R: Quedan solo dos partidos antes de la última lista para el Mundial. Será el momento de dejar buenas sensaciones para llegar a Sudáfrica con una moral bastante alta para luchar por todo.