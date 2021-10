Eto'o: "Jugar contra el Barcelona fue muy extraño"

El futbolista camerunés del Inter Samuel Eto'o ha manifestado que afrontar al Barcelona, tras cinco años transcurridos en el equipo español, "fue muy extraño".Al comentar su participación en el partido de Liga de Campeones del pasado miércoles entre el equipo lombardo y el catalán, en una entrevista publicada por el diario deportivo italiano " La Gazzetta dello Sport ", el atacante dijo: "tras cinco años... Pero después me concentré en el partido y jugué mejor".Eto'o añadió que "era fundamental" no perder ante a los campeones de Europa. "Fundamental para nuestra moral y la clasificación, y lo conseguimos".El jugador africano no mostró arrepentimientos particulares por el resultado del partido del pasado miércoles y admitió: "Tuvimos algunas ocasiones para ganar, pero tenemos que reconocer que, es un equipo formidable, rico en jugadores importantes y con una mentalidad ganadora".