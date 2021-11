Guardiola: "Será una prueba durísima"

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, apela a hacer un partido "muy completo" para poder superar al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza en la primera jornada de la Liga de Campeones, partido que calificó de "prueba durísima"."Será una prueba durísima, un partido muy complicado. El Inter es un equipo con mucho potencial, que es fuerte en todos los aspectos.", comentó el técnico al respecto.Para conseguir la victoria, apostará de nuevo por el fútbol de ataque que caracteriza a los blaugrana. "Intentaremos hacer lo mismo de siempre, que es coger el balón y atacar. Tenemos que procurar que se vea un buen partido en un estadio que es maravilloso. Respetamos mucho este fútbol y venimos a ganar y a hacer lo que somos", recordó.Como hizo Carles Puyol previamente, Guardiola aseguró que para nada el liderato del grupo será sólo para Inter o Barcelona. "Absolutamente no., con cuatro campeones de sus respectivas ligas. Se trata de un grupo en el cual puede haber muchos disgustos", manifestó.En cuanto a su colega en el Inter, José Mourinho, aseguró que será un "placer" enfrentarse a él. "Es todo un honor, poder jugar un partido ante un equipo con, que ha ganado mucho en tres países diferentes. Tuve la suerte de coincidir un año con él. Es una persona extraordinaria", sentenció.Guardiola, preguntado sobre su reencuentro con Eto'o, no quiso decir nada nuevo pues se limitó a recordar que ya había explicado el episodio de la salida del camerunés. "Todo lo que nos ha dado en cinco años, y no sólo en este último..., que con Samuel y vosotros que sois de España, ya sabéis todo y no es necesario hablar del tema", reiteró.Aunque en lo deportivo, lo tiene más claro. ". Es cierto que lo conozco, pero siempre es complicado controlar a jugadores como él, con su altísima calidad. Es un gran jugador, con mentalidad de campeón", añadió al respecto.Por último,de los comentarios del ex jugador y entrenador Arrigo Sacchi, en los que espetó que el sueco sólo jugaba como un 'grande' ante equipos pequeños. "No estoy de acuerdo, no por defender a mi jugador ni mucho menos. Un jugador solo no puede ganar Champions ni 'scudettos'. Sacchi siempre habla de la escuadra y del grupo, de que todos tienen que ayudar. Culparlo de ello es una equivocación", expresó.Por su parte, el capitán, Carles Puyol, ha reconocido que, ahora en las filas del Inter de Milán. El central del Barcelona ha asegurado, además, que está "ilusionado" por reencontrarse con el delantero camerunés. "Es uno de los mejores jugadores del mundo y será un trabajo difícil".Puyol, no obstante, ha advertido que el equipo de Jose Mourinho es mucho más que Eto'o. "Habrá que estar atentos, porque. Físicamente son muy fuertes y tienen jugadores de mucha calidad", ha señalado.El azulgrana no quiere oír hablar de que el Inter y su equipo se jugarán la primera plaza del grupo F . "Es muy pronto y se tiene que respetar a todos los rivales. Espero quedarán cinco partidos y hay que ir paso a paso", dijo.Respecto a su situación personal -acaba contrato a final de temporada y su renovación está en el aire-, ha dicho que ahora sólo quiere centrarse en jugar y que "ya habrá tiempo para hablar con el club". "Me siento un jugador importante. Me quedan muchos años de fútbol dentro del campo", puntualizó.