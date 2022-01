El ciclista español Alberto Contador (Astana) reconoció, tras alzarse con su segundo Tour de Francia en la llegada a París, que este triunfo "tiene un doble valor por todas sus dificultades", además de mostrar su satisfacción porque ya no se lo puede "quitar nadie" [Especial Tour de Francia] "Ahora ya sí que podemos decir que hemos ganado. Ya se ha pasado la última línea y ahora no me lo puede quitar nadie. Ha dado resultado por todo lo que he luchado. Me he sacrificado muchísimo y. Ahora tengo que disfrutar porque este Tour tiene un doble valor", comentó el de Pinto.Además, Contador, que cree que ha madurado este año, calificó el Tour "más complicado de lo que se ha visto en la tele". "A veces habrá parecido demasiado sencillo y ahora lo único que me importa es que he conseguido ganar", manifestó en declaraciones a TVE.Por su parte, Contador se refirió al futuro más próximo, además de sus preferencias. "El Tour es la mejor carrera del mundo y es el máximo objetivo para un corredor de vueltas, pero no renuncio a otros objetivos, sobre todo al comienzo de la temporada", aseguró.Por su parte, y en relación a la temporada venidera, algo que ya había anunciado, y espera tener un equipo repleto de garantías. "Lo único que puedo desvelar es que quiero un equipo que esté volcado en ganar esta carrera y con las máximas garantías. De momento tenemos bastantes posibilidades de cara al año que viene, pero", comentó.En relación a la celebración, Contador explicó cual será su agenda para las próximas horas. "Hoy haremos una cena de todo el equipo, demasiado seria para mi gusto, y la fiesta vendrá cuando llegue a Madrid y a mi pueblo Pinto. Allí haremos unas cuantas cenas con toda la gente que me ha ayudado", indicó.Por último, Contador, que avisó que no correrá la clásica de San Sebastián "para descansar",. "Se trabaja mejor cuando se sabe que estáis detrás del televisor. Me dio la sensación que toda la gente que me gritaba durante estos días era española", finalizó.