Armstrong: "He tenido rivales más fuertes que yo"

El estadounidense Lance Armstrong, tercero en el podio de París, terminó conforme con su actuación en el Tour de Francia después de tres años de ausencia y admitió que a veces no pudo estar con los mejores "porque ha habido rivales más fuertes".



"Vine al Tour para hacerlo lo mejor posible, pero di con rivales que estuvieron más fuertes que yo. No tengo nada que lamentar, algunas veces no he podido seguir a los mejores, pero teniendo en cuenta mi edad y lo que he hecho esta temporada no han salido mal las cosas", dijo Armstrong.



El ciclista tejano, siete veces ganador del Tour, se mostró muy satisfecho con los resultados recaudatorios de la fundación contra el cáncer que dirige.



"Todas las bicicletas que he utilizado desde la Vuelta a California se han vendido a beneficio de la fundación contra el cáncer y cuando venda ésta del Tour será la más cara de la historia", dijo.



Lance Armstrong se clasificó en tercer lugar, a 5.21 minutos del ganador, el español y compañero suyo del Astana, Alberto Contador.