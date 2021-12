Lemond reta a Contador a demostrar que no se dopa

Greg Lemond, el primer ciclista estadounidense que ganó el Tour de Francia, pide a Alberto Contador, tras mostrar sus dudas por la velocidad con la que el madrileño ascendió el pasado domingo."Nunca un corredor del Tour ascendió tan rápido", asegura el vencedoren la columna diaria que firma en el vespertino francés "Le Monde" El ex ciclista se pregunta: "¿Un corredor con agua del grifo puede lograr la velocidad de ascensión y la potencia producida en Verbier ?".Basándose en las ecuaciones establecidas por el ex doctor del Festina Antoine Vayer, Lemond señala queen su ascenso a la cima suiza, de 8,5 kilómetros al 7,5 por ciento de pendiente media y que completó en 20 minutos y 55 segundos.Esos datos obligan, según las tablas del ex doctor,(VO2 max), "una cifra nunca alcanzada por un atleta en ningún deporte", según Lemond."Alberto Contador sería el primer ser humano a lograr subir a ese nivel de rendimiento", señala el ex ciclista, que considera que eso obliga al corredor madrileño a "probar que es físicamente capaz de lograr esa proeza"."Con motivo de la historia reciente de nuestro deporte, la duda es de rigor", añade Lemond, que pide a Contador que desvele su verdadero VO2 max, para "explicar este resultado que le conviertede la historia del Tour".El ex ciclista estadounidense(fisiológicos) de Contador y las condiciones meteorológicas de la etapa de Verbier", por lo que no hace "ningún juicio de valor".Pero recuerda que cuando se juzgó el caso Festina, los ciclistas que confesaron que se dopaban habían elevado de forma impresionante su capacidad de consumoLemond considera que se deberían utilizar los métodos de Vayer para tratar de detectar a los tramposos y asegura que, en caso de haberse tenido en cuenta antes, "se habrían podido constataren el pelotón antes de que estas prácticas no estuvieran tan profundamente incrustadas" en el ciclismo."Por eso sigo con dudas frente a toda demostración que parezca demasiado buena para ser cierta", finaliza Lemond.