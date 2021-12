Benjamín Noval, gregario por teléfono

Alberto Contador, líder del Astana, con permiso de Armstrong, no pudo traer al Tour a su inseparable compañero y amigo Benjamín Noval, su hombre de confianza, quien desde su casa, y desempeñando la función de gregario "por teléfono", espera que su jefe de filas "mantenga la tranquilidad" y que Johan Bruyneel, el director, demuestre "su condición de líder".



"Ayer hablé por teléfono con Contador y la verdad es que le veo muy tranquilo y centrado en carrera, con las ideas claras. El equipo lleva bien la carrera, con 4 corredores por delante y la situación es buena", dijo el corredor de Mieres.



Noval, compañero de habitación habitual de Contador, vive el Tour como si estuviera en carrera y la polémica por el liderazgo entre su amigo madrileño y Lance Armstrong la resume en que el director del Astana, debe asumir sus propias palabras.



"Para Bruyneel la situación es complicada porque tiene que dirigir a dos grandes corredores, ambos líderes con mucho carácter, pero lo que tiene que demostrar es que el líder es él. Con sus años y su experiencia creo que el tema no se le escapará de la manos y lo tendrá controlado. Tiene que asumir su papel como director y que le respeten", señaló a Efe Noval.



Sin embargo, para Benjamín Noval la clave será "que no le distraigan, ya que piernas tiene de sobra y si no tiene problemas es superior en la montaña. Por lo demás, el entorno le está asesorando bien, con su hermano cerca. Hace declaraciones coherentes, sin salirse del tiesto. Está más tranquilo de lo que muchos piensan".



A pesar de que otorga el papel de favorito a Contador, Noval admite las posibilidades del estadounidense Lance Armstrong. "Es una opción y hay que tenerlo en cuenta. El Giro lo acabó muy bien y ahora está mejor. Tiene una gran mentalidad y en la última semana puede ser peligroso", aseguró.



"Contador y Armstrong son dos grandes corredores. Uno, el americano, el mejor de la historia en el Tour y el otro, Alberto, representa el futuro. Convivir con dos líderes puede ser complicado", añadió el ciclista asturiano.



Noval admitió que la decisión de Bruyneel de no incluirle en el equipo del Tour le afectó a él y a Contador.



"Al principio los dos nos sentimos mal, pero luego en carrera se está viendo que el Astana tiene un gran equipo y están dando un recital. Me puede estar echando de menos, pedro yo no soy imprescindible", dijo Noval, quien a diario se envía mensaje con Contador y hablan "cada dos ó tres días".



Benjamín Noval tiene 30 años, es profesional desde 2001 y milita en la escuadra de Bruyneel desde 2004, cuando fichó por el Discovery Channel.