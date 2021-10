El COI desmenuza a las candidatas

Los miembros del COI que examinaron el miércoles y el jueves a las cuatro ciudades candidatas a organizar los Juegos de 2016 han desmenuzado los proyectos y analizado hasta el menor detalle, pero no dan pista alguna sobre sus preferencias y muchos aseguran que el voto no está aún decidido.



Las 107 personas que componen la asamblea del COI, 93 de las cuales han estado esta semana en Lausana, deben elegir el próximo 2 de octubre entre Madrid, Tokio, Río de Janeiro y Chicago como sede del 2016.



"Nadie va a decir nada porque nadie quiere enemistarse con alguna de las ciudades", comentó hoy un miembro del COI que prefiere no ser citado. "Hay mucha confusión, las candidaturas son muy buenas y al final puede que pese más el clima de calidez que puedan crear".



"Incluso si se eligiera a la peor de las candidatas", añadió, "los Juegos serían perfectos porque ya se encargarían el COI y las federaciones de que fuesen así".



Mercedes Coghen, consejera delegada de Madrid, estima que pueden haber decidido ya su voto en torno a la mitad de los asambleístas. "Algunos están esperando el informe del 2 de septiembre y otros dudan entre dos ciudades", consideró.



También el presidente del COE, Alejandro Blanco, consideró que la decisión no está tomada aún. "Mi opinión es que se tomará de aquí al mes de octubre. Algunos ya sabrán por quién van a votar, pero muchos esperarán al último momento y por esos es por los que tiene que luchar Madrid", comentó.



"Este encuentro ha permitido hacerse una traslación mental y situarse en las ciudades, pero incluso los vídeos muestran lo que está hecho de verdad y lo que queda por hacer", añadió Blanco.



El secretario general de la candidatura de Río, Carlos Osorio, opina que "la gente está esperando un momento sumamente importante, que es le informe de la Comisión de Evaluación".



"Con eso y con lo que han visto aquí podrán hacerse una idea para tomar su decisión. Pero ya hay tendencias", apuntó.



Para Osorio, son favorables a Río. "Es la ciudad que ha sacado más provecho de las reuniones de Lausana porque ha demostrado que a nivel técnico está como las demás y porque ha podido darse a conocer, dado que Estados Unidos, España y Japón ya son países conocidos para el COI".