El internacional brasileño Luis Fabiano, delantero del Sevilla, afirmó que no entiende los criterios que establece la FIFA por los que España es considerada la mejor selección del Mundo en su clasificación."No sé cómo eligen al primero", insistió Luis Fabiano, quien a continuación afirmó que la selección española, atraviesa un gran momento, con un gran fútbol y con buenos jugadores. "Lo que ocurre es que, pese a ello, no sé si en estos momentos a España se le puede considerar el mejor equipo del Mundo", agregó el jugador.La clasificación de la FIFA, en la que se integran todas las selecciones de fútbol, se basa en un sistema de puntos que se asignan por los resultados obtenidos en los últimos ocho años, ponderados con una fórmula matemática. De este modo, se pretende reflejar mejor la competitividad de los equipos, atendiendo a los rivales, el torneo en el que se disputan los partidos, etc. No obstante, la fórmula que se emplea suscita ocasionales debates por los resultados que arroja.De todas maneras, Luis Fabiano destacó sobre el equipo español que va a notar en la Copa de las Confederaciones las, que da mucho equilibrio al "administrar el juego de su equipo" y, sobre todo, de"Considero que Iniesta es uno de los mejores futbolistas del mundo y ya lo ha demostrado en la selección y en el Barcelona", agregó Luis Fabiano.Sobre la selección de Brasil dijo que espera que conquiste el título, "porque eso es lo más importante, ya que es bueno para el equipo y para cada jugador"."Mi deseo es ser uno de los atacantes de la selección y marcar el mayor número de goles posible", indicó Luis Fabiano, quien señaló que tenía pocas referencias de Egipto, el primer rival de su equipo en esta competición.El sevillista afirmó también que su compañero en la selección Kaká tiene un "gran desafío al haber firmado por el Real Madrid, porque su rival, el Barcelona, está en un gran momento y es el mejor equipo del Mundo".Luis Fabiano agregó que no ha hablado del asunto con Kaká, pero que su compañero sabe a dónde va. "El Real Madrid está montando un gran equipo, pero tendrá dificultades, porque el Barcelona es un rival muy complicado.", dijo.Sobre su actual club, indicó que trabaja en una entidad que ha crecido mucho en los últimos cinco años, ya que está con frecuencia en las competiciones europeas, al haber disputado la Copa de la UEFA y la Liga de Campeones."Eso ha sido importante para los jugadores y para el club y sobre mi futuro, lo único que puedo decir es que tengo contrato con una cláusula importante. Para que yo salga del Sevilla tendrá alguien que pagarla. De lo contrario, será imposible que cambie de club", dijo el futbolista.