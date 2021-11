Guardiola: "Más no se puede hacer"

Radiante, con una sonrisa de oreja a oreja, y aplaudido por los periodistas cuando se personó en la sala de prensa, Pep Guardiola, el entrenador del Barça, indicó que "más no se puede hacer" y admitió que su equipo firmó "la mejor temporada de la historia", pero no cree que sea "el mejor Barça de la historia".



"Estamos muy contentos. Felicitaciones a todos. Es la mejor temporada de la historia por lo que hemos hecho. Esta victoria tiene un valor añadido, hemos ganado al Manchester United, un equipo cuyo estadio es el teatro de los sueños, eso son palabras mayores", ha dicho.



Guardiola tuvo un recuerdo para Johan Cruyff y Carles Rexach, a quienes considera como "los padres de la criatura", los técnicos en los que se ha inspirado. "He tenido la suerte de recoger su herencia, pero hay mucha gente de la que me acuerdo ahora", ha indicado.



Desbordado por la felicidad, Guardiola admitió que "aún tiene que procesar las emociones" y se sintió satisfecho porque en todo momento sus jugadores "no han perdido la esencia" ante "el mejor equipo del mundo".



En cuanto al partido, el entrenador del Barça dijo que el gol de Eto'o le fue "muy bien" al equipo y, en general, el juego de sus hombres había sido de un alto nivel.



Se congratuló por el hecho de disponer en su plantilla de "cinco o seis jugadores" de una gran calidad, de esos "que dan un paso al frente ante "situaciones de gran dificultad" y tuvo palabras de elogio, en especial, hacia Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Sylvio Mendes 'Sylvinho', el invitado sorpresa a la fiesta.



Messi y el balón de oro



Sobre Messi, Guardiola recordó que para él, el Barça no necesita ganar una Copa de Europa para saber que es el mejor jugador del mundo. "Imagino que ahora deben estar inscribiendo su nombre en el trofeo del Balón de Oro, estoy muy feliz por él", ha asegurado.



"Messi nunca se esconde. Ha marcado muchos goles importantes y este equipo tiene muchas razones por las que ha ido todo bien, una de ellas es que Leo no se ha lesionado. Ha sido muy grande, ha dados asistencias, es un jugador fantástico", ha opinado.



El técnico ha destacado también a Andrés Iniesta, que ha jugado a un gran nivel a pesar de que salía de una lesión muscular. "Ha hecho un partido... Si llega a estar bien, no sé cómo hubiera jugado. Ha trabajado mucho para recuperarse, pero no podía ni chutar con la pierna derecha", ha desvelado.



En cuanto a Sylvinho, su entrenador se "saca el sombrero" por su "maravillosa trayectoria" en el Barça. "Estoy muy contento por él, se lo merece todo", ha comentado Guardiola sobre el brasileño, que cubrió con garantías el lateral izquierdo ante la sanción de Eric Abidal.



Guardiola, que ganó la primera Copa de Europa del Barça en 1992 como jugador y ahora la tercera, como entrenador, admite que la de Londres fue "muy importante" por tratarse de la primera. "Ahora ya tenemos tres y nos acercamos a un grupo selecto de ganadores", ha recordado.



El entrenador tiene ganas de llegar mañana a Barcelona y poderlo celebrar con todos los barcelonistas y con vistas al año que viene, Guardiola asegura que no cambiarán mucho las cosas, porque "nos exigirán de nuevo que ganemos y que juguemos bien".



Sobre el partido, Guardiola comentó que había realizado "un par de retoques tácticos" durante el descanso, pero sobre todo aleccionó a sus jugadores para mantener el espíritu que les había llevado hasta la final.



"Les dije que desde el primero al último día nos habíamos caracterizado por no ser cobardes, no podíamos acabar el partido reprochándonos nada. Teníamos que mover el balón y cuanto tienes todos estos jugadores, te hacen bueno", ha comentado.



En cuanto al desarrollo del partido, el técnico del Barça admitió que el United le sorprendió en los primeros minutos. "Tuvimos mucha suerte con el tiro de Cristiano Ronaldo de falta, después Iniesta le dio un gran pase a Eto'o y creamos más opciones con Messi en el centro. Controlamos el partido, porque sin balón somos un equipo desastroso", ha asegurado.