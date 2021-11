Alonso termina octavo en Bahrein

El bicampeón español Fernando Alonso ha conseguido un punto en el Gran Premio de Bahrein. El piloto de Renault ha sido octavo en una carrera en la que empezó con problemas en la salida al perder dos posiciones tras hacer una mala salida.



Con una estrategia de dos paradas, el asturiano ha podido entrar en los puntos, aunque no ha podido codearse con los monoplazas que iban en cabeza, lo que sigue dando muestras de la superioridad de los Brawn GP, Toyota y Red Bull.



El líder del mundial, Jenson Button, lo es más después de ganar consiguiendo su tercer triunfo de la temporada. Apenas ha tenido rival sacando una amplia diferencia al piloto de Red Bull, Sebastian Vettel, que ha sido segundo.



El podio lo completa el italiano Jarno Trulli que no ha podido resistir en cabeza debido a un error en la elección de los neumáticos en la primera parada. El hecho de optar por duros, -muy regulares, pero más lentos-, le ha hecho perder un tiempo que ya no ha podido recuperar.



En cuarto lugar se ha situado el británico Lewis Hamilton (McLaren), que sigue sumando puntos, y justo detrás de él el brasileño Rubens Barrichello (Brawn GP). Mientras, el piloto de Toyota, Timo Glock, ha sido séptimo, y Alonso octavo.



Ferrari se estrena



La sorpresa de la jornada ha tenido como protagonista a Kimi Raikkonen que ha sumado los primeros puntos de la temporada. El piloto finlandés ha sido sexto con lo que consigue tres puntos. Quien se ha vuelto a quedar fuera ha sido el brasileño Felipe Massa quien sigue sin encontrar el punto a su monoplaza.



El patrón de la escudería del 'Cavallino rampante', Luca di Montezemolo, ha resaltado su malestar ante las dificultades que está atravesando su equipo en el inicio del Mundial de Fórmula 1, y ha justificado los males del conjunto italiano debido a las "diferentes interpretaciones al reglamento" que tiene cada uno.