Torres: "Espero estar a punto ante el Madrid "

Fernando Torres, delantero internacional español del Liverpool, descartó que su equipo vaya a especular con el marcador en el partido de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones tras la victoria en el Bernabéu (0-1) y aseguró que saldrán "a ganar" al Real Madrid."Será un partido difícil. Llevamos ventaja gracias al gol de Benayoun en el Bernabéu, pero aquí nadie está confiado. Saldremos a Anfield con el objetivo de ganar el partido y así meternos en los cuartos de final", manifestó su propia página web Fernando Torres valoró el recibimiento de la afición madridista, insultado en gran parte del partido. "Esperaba el recibimiento por mi pasado en el Atlético de Madrid"."No pasa nada. Siempre me han tratado de esta manera cuando he jugado en el Bernabéu. Incluso me pitaron en un partido amistoso cuando jugaba con una selección mundial. En Inglaterra no son tan duros. Hay también una gran rivalidad, pero los aficionados son más respetuosos. Son diferentes maneras de entender el fútbol", agregó.El delantero español confía en recuperarse del esguince de tobillo que sufrió en el Bernabéu para jugar el próximo martes el partido de vuelta en Anfield."El tobillo va mejor, pero despacio. Espero estar ante Real Madrid y en Old Trafford, dos encuentros impresionantes. La lesión me está dando guerra y no evoluciona tan rápido como esperaba. De todos modos, soy optimista y espero jugar", afirmó.Sobre la situación del Liverpool en Liga, a siete puntos del líder, Manchester United, Torres no tira la toalla. "Hasta que haya opciones matemáticas vamos a luchar". Y desliga el bajón de su equipo a su ausencia por lesión."No podemos relacionar mi ausencia con que al Liverpool le haya costado el título de Liga. Es cierto que en los últimos partidos hemos sufrido un par de malos resultados que nos han alejado de la cabeza, pero todavía queda campeonato. La Liga no está perdida".En un momento en el que se debate la renovación de Rafa Benítez con el Liverpool, Fernando Torres aseguró su continuidad con o sin el técnico que le fichó."Mi futuro está ligado al Liverpool porque cuando acabe esta temporada me restarán cuatro temporadas más. Si Rafa no continúa yo no podría hacer otra cosa que respetar mi contrato. Mi deseo es que renueve y continúe", opinó.Por último, en un guiño a su ex equipo, el Atlético de Madrid, deseó suerte a Abel Resino en su nueva etapa como técnico rojiblanco."A Abel le deseo lo mejor. Le conocí cuando era el responsable de la cantera del club y luego porque fue el ayudante de César Ferrando. Es atlético, conoce la casa y se merece que le vayan bien las cosas. Mi deseo es que acabe lo más arriba posible. Con paciencia le llegarán los éxitos", concluyó.