Calderón destituye a dos colaboradores y jura 'por su honor' que 'no miente'

El presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, ha anunciado la destitución de Luis Bárcena, director general de socios, peñas, aforo y área VIP, y de Mariano Rodríguez 'Nanín', colaborador de la junta directiva, por el escándalo en la organización de la reciente Asamblea de socios.



El pasado 7 de diciembre se celebró la Asamblea del Real Madrid, donde una serie de personas se hicieron pasar presuntamente por compromisarios del club para votar a favor del presidente, Ramón Calderón, según ha informado estos dos últimos días el diario deportivo madrileño "Marca".



Ramón Calderón ha comunicado la destitución de Luis Bárcena, responsable de la organización de la citada asamblea, y el empleado Mariano Rodríguez en una comparecencia ante los medios informativos en que estuvo acompañado por los integrantes de su junta directiva y que tuvo lugar en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.



El presidente del Real Madrid ha jurado por 'su honor' que la junta directiva y él mismo 'no tienen relación' con los diez socios que se colaron en la Asamblea de Compromisarios.



"No ha habido relación alguna recientemente, habré visto a algunos de ellos, pero no tengo ninguna relación. Tampoco he influido en la presencia de ninguno de estos socios; nunca en mi vida se me ocurriría hacer ningún tipo de trampa", afirmó Ramón Calderón.



El máximo dirigente blanco se ha desmarcado de su responsabilidad y de la de sus directivos en estos hechos, "Ninguno de nosotros ha participado directa o indirectamente en la presencia de personas no autorizadas en la Asmablea de compromisarios", inisitió Claderón.



Tras la medida adoptada por el Presidente blanco de expulsar a dos de sus colaboradores, ha insistido en depurar responsabilidades a través de la comisión de investigación. La segunda medida que tomará la cúpula blanca será citar a los diez socios que se colaron en la Asamblea para medir el grado de responsabiliadad y llegado el caso, expulsarlos del club.



El máximo mandatario del Madrid apuesta por repetir la Asamblea de Compromisarios si "se demuestran" las irregularidades en la anterior. A pesar de toda la polémica suscitada por lo sucedido, Calderón ha afirmado que "no cree" que esos diez votos hayan influido en los resultados de las votaciones.



Una vez abierto el turno de preguntas todas han ido en la misma dirección, la responsablidad del Calderón en los hechos y su posible dimisión.



En ningún momento Ramón Calderón ha mostrado dudas respecto a su futuro, "Dimitir sería de cobardes y un signo de debilidad, no pienso en dejar el barco a estas alturas, sería lo peor para el club. Lo más importante es seguir con el proyecto deportivo, estamos en un buen momento", dijo el presidente.



Calderón también ha aludido al aspecto deportivo y está seguro de que eliminarán al Liverpool en los octavos de la Champions y cree que el Barça está lejos,pero que "todo es posible".