El Director General de Socios, Peñas, Aforo y Area VIP del Real Madrid, Luis Bárcena, ha comparecido ante los medios en el Santiago Bernabéu para leer un comunicado, en el que asegura que el club abrirá una "una rotunda investigación"que se pudieran haber producido en la última Asamblea de socios compromisarios del club.Según una información que denuncia el diario 'Marca', en la Asamblea celebrada el pasado 7 de diciembre, votaron a favor de Ramón Calderón algunos socios del Real Madrid que no eran compromisarios e incluso otras personas que no eran siquiera socios.En su manifestación, Bárcena, que no ha desmentido estos hechos, se declara responsable de todo lo sucedido, asegurando que en la puerta se estableció, por primera vez, un control de los asistentes por el DNI. "Antes de comenzar me gustaría dejar muy claro que el presidente y su Junta Directiva delegaron en esta dirección general la organización de esta Asamblea, siendo por tanto mía cualquier responsabilidad respecto al desarrollo de la misma", comenzó.Posteriormente ha leido un comunicado de dos puntos en el que explica que su primera decisión fue "implantar el control de entrada a la Asamblea de compromisarios con lacon el objetivo de incrementar la transparencia", una medida "histórica, ya que hasta ahora nunca se había aplicado".En segundo y último lugar, respecto a la "presunta existencia de infiltrados que habrían accedido al interior de la sala para participar en la Asamblea con el objetivo de desestabilizar la misma", desvela la decisión de "abrir una investigación rotunda al respecto" y "solicitar a la Comisión de Disciplina Social del club que, de confirmarse estos hechos,".