Las federaciones territoriales plantan cara a Muñoz

Catorce de las diecinueve federaciones territoriales de tenis se han unido para concurrir juntas a las elecciones a miembros de la asamblea general de la Española y designar así su propio candidato a la presidencia que "plante cara" al actual mandatario, Pedro Muñoz.



"Indignadas por el comportamiento de Pedro Muñoz, que no ceja en su intento de renovar su mandato", las federaciones asturiana, cántabra, vasca, navarra, riojana, catalana, madrileña, castellano y leonesa, castellano-manchega, extremeña, murciana, andaluza, canaria y ceutí consideran que "ha llegado la hora de apartarle del timón del tenis español", según un comunicado de sus presidentes.



La nueva plataforma, que ha quedado cerrada este fin de semana en Madrid, tiene como objetivos inmediatos "ganar las elecciones a miembros de la asamblea, definir un programa electoral, elegir a las personas que rijan los destinos del tenis español en los próximos cuatro años y, entre ellas, designar a su candidato a la presidencia".



Este grupo de territoriales considera que, pese a que Muñoz anunció que no se presentaría a la reelección, en las últimas semanas ha hecho "incesantes y cada vez más evidentes movimientos para encontrar los apoyos suficientes que le permitan faltar a su compromiso".



El enfrentamiento entre Muñoz y los jugadores españoles de primera línea, cuyo último capítulo fue la elección de la sede de la semifinal de Copa Davis ante Estados Unidos, llevó a los tenistas a boicotear cualquier acto oficial en el que participara el presidente, el último de ellos la gala del Comité Olímpico Español, en la que Rafael Nadal fue uno de los pocos medallistas de Pekín que no pudo ser homenajeado en persona.