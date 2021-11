El 'pichichi' Gerrard fulmina al Newcastle

El Liverpool le endosó una dolorosa goleada al Newcastle en su propio campo,. El centrocampista inglés, con dos goles, es ya el máximo goleador de los 'reds' por delante, incluso, de Fernando Torres.El madrileño fue una de las ausencias destacadas -aún no está al 100% después de su lesión- en un Liverpool que: Riera y Alonso en el banquillo, sin Arbeloa y con el entrenador, Rafa Benítez, en la grada, dejaron a Reina como único español sobre el césped.Pero este Liverpool demuestra su condición decon recursos como el de Leyva y Mascherano en la manija, que dejaron más libertad de movimientos a Gerrard en la media punta, donde se movió con mayor comodidad. Lo notaron y son aún más líderes tras el empate del Chelsea en el derby del barrio londinense de Fulham No obstante,que podrían haber llevado la goleada a unos niveles de escádalo. El meta Shay Given se erigió en el héroe de un Newcastle muy timorato ante el estupor de la grada de Saint James' Park.Lejos de reaccionar los locales, el Liverpool siguió atenazando a su rival hasta que cinco minutos después el finlandés Hyypia remató a la red, en su tercera tentaviva, del partido un córner sacado por Gerrard.Despertó el Newcastle, pero con más corazón,, que cabeza. Un saque de esquina botado por éste al filo del descanso lo cabeceó el canadiense Edgar, llevando algo de esperanza a la grada.El córner se convirtió en la puntilla para los 'urracas', puesto que un fallo de la defensa en uno de estos lo aprovechó el holandés Babel para hacer el tercero del Liverpool y aumentar la ventaja de nuevo.A partir de entonces, controlando sin agobios las acometidas locales y buscando rematar al contragolpe. De esta forma, lograron aumentar la ventaja primero con el segundo de Gerrard, que picó el balón tras un gran pase de Leyva, y más tarde fue el recién incorporado Xabi Alonso, que transformó el penalty cometido por Babel.El brasileño Leyva y el francés N'Gog estuvieron a punto de poner el sonrojante sexto gol en el marcador, pero fallaron sus sendos cabezazos. Bastante humillación para la grada de Saint James' Park fueron los cinco finales.