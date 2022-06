Nadal, tampoco la Davis

El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, confirmó que no podrá jugar la final de la Copa Davis ante Argentina en Mar del Plata entre el 21 y el 23 de noviembre, debido a la tendinitis que sufre en la rodilla derecha y que ya le ha impedido jugar la Copa Masters de Shangai.



Nadal se sometió a nuevas pruebas médicas en Barcelona, supervisadas por el médico de la Federación Española de Tenis (RFET), Ángel Ruiz Cotorro, y después de conocer los resultados, anunció que no estará en condiciones de jugar la final de la Copa Davis ante el equipo argentino.



"Después de un año largo y muy positivo, me sabe muy mal perderme los dos grandes objetivos del año, Shangai y la final de la Davis. Son momentos difíciles, pero he hecho todo lo posible para intentar llegar a esta final. Era una ilusión enorme, estoy acostumbrado a jugar con dolor, pero este es un dolor distinto, nuevo, que no consigo controlar", aseguró Nadal.



El tenista mallorquín lamentó no sentirse preparado "para enfocar una final como esta" en plenas condiciones y añadió que su lesión, una tendinitis de inserción del tendón cuadricipital en la rodilla derecha que ya le obligó a retirase del torneo de Paris-Bercy, el pasado 31 de octubre, hace que la rodilla no le responda bien.



"La rodilla ha dicho no", comunicó Nadal, que pone así punto final a la temporada más exitosa de su carrera deportiva. "No sé si la lesión es por apurar o no en mi lucha por ser número uno porque en realidad, no he hecho ningún torneo extra, sólo he jugado lo que contaba para el ránking y no creo que se me pueda reprochar eso, no he hecho ninguna locura para ser número uno".



Un año muy cargado



Nadal, en cambio, recordó que ha vivido un año muy cargado, "con un calendario difícil por los Juegos Olímpicos", y destacó que "dentro de lo negativo" del cierre del curso, debido a su ausencia en Shangai y Mar del Plata, ha podido cumplir "objetivos importantes".



El doctor Ruiz-Cotorro, por su parte, que acompañó a Nadal en la comparecencia ante la prensa, afirmó que durante los próximos diez días seguirá de cerca la evolución de la lesión, pero adelantó que el número uno mundial tardará aproximadamente "entre tres y seis semanas" en recuperarse totalmente.



El médico indicó además que sería "totalmente imposible" plantearse que Nadal jugase infiltrado ante Argentina porque "es un músculo tocado y las cosas no tendrían un final feliz", además de recordar que Nadal "ha jugado con dolor en otras ocasiones, pero esta es una lesión nueva para él".



"Rafa lleva una temporada muy dura", añadió, "y su organismo le lleva avisando durante varias semanas. Se trata de una lesión aguda que necesita un tiempo de recuperación. No es preocupante, pero hay que prestarle atención. Si jugase en Argentina, la lesión iría a más".



Nadal conoció el alcance de su lesión hace una semana, cuando el doctor Ruiz-Cotorro confirmó, tras examinarle, que el tenista de Manacor debía someterse a un tratamiento de antiinflamatorios, fisioterapia y crioterapia (aplicación de frío) local antes de volver a entrenarse en pista.



Los entrenamientos de Nadal ya sobre la pista han servido para comprobar que la intensidad del dolor que le provoca la lesión le impedirá jugar la final de la Copa Davis en Argentina. Hace una semana, Nadal ya advirtió de que no competiría en Mar del Plata si no podía hacerlo al cien por cien.